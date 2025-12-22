Pronóstico en México: lluvias muy fuertes en el centro y sur, viento intenso y contrastes térmicos

El pronóstico para México anticipa lluvias fuertes y muy fuertes en varias regiones del país, vientos intensos en el sureste y un marcado contraste de temperaturas entre el norte y el sur.

El pronóstico anticipa contrastes térmicos en México, con calor intenso en el sur y heladas en zonas serranas del norte y centro.

El panorama meteorológico en México estará dominado por condiciones de inestabilidad en amplias zonas del país. Según el pronóstico, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

En este contexto, se prevén lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 mm, en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se esperan chubascos con lluvias fuertes en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, mientras que en Querétaro, Tlaxcala, Campeche y Yucatán habrá intervalos de chubascos. En estados como Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero se anticipan lluvias aisladas.

Además de las precipitaciones, el viento será un factor relevante. En el istmo y golfo de Tehuantepec se prevé viento de componente norte de entre 30 y 50 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h, acompañado por oleaje de 1 a 2 metros. En otras entidades del norte, centro y sureste se registrarán vientos con rachas de hasta 50 km/h.

México Lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento afectarán a varias regiones de México, con foco en el centro y sur del país. Shutterstock Cuáles serán las temperaturas para este lunes en México En cuanto a las temperaturas, el país mostrará contrastes marcados. En el noroeste, occidente y zonas costeras del sur se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40°, mientras que en regiones del centro y sureste los valores oscilarán entre 30 y 35°. En contraste, durante la madrugada se prevén heladas en zonas serranas del norte y centro, con temperaturas que podrían descender hasta los -10° en áreas elevadas de Chihuahua y Durango.