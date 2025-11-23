Miss Universo 2025: ¿La corona se compró? el escándalo que sacudió la belleza mundial

Fátima Bosch, la Miss Universo que ganó en medio de acusaciones explosivas de corrupción. El jurado que explotó en vivo.

La corona de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 terminó en caos. Mientras la mexicana celebraba en Tailandia, una denuncia explosiva sacudió el certamen. Un miembro del jurado renunció, afirmando que la ganadora ya estaba definida por negocios. El sueño de belleza se convirtió de golpe en uno de los mayores escándalos recientes en su historia.

Miss Universo empañado Lo que debía ser una noche de festejo se transformó en controversia inmediata y global. La denuncia la hizo Omar Harfouch, un jurado que abandonó su puesto antes de emitir un voto. Su acusación fue contundente: el dueño de Miss Universo tendría vínculos comerciales con el padre de Bosch. El mensaje se publicó en redes sociales, atrayendo la atención mundial rápidamente.

missuniverso2 El señalamiento puntual apunta a un arreglo por intereses financieros grandes y concretos. Harfouch afirmó que le pidieron votar por la representante de México por puro negocio. La organización del certamen evitó dar declaraciones oficiales sobre el conflicto desatado. El público, sin embargo, hizo sentir su descontento de forma generalizada en las plataformas.

Miss México figuraba entre las candidatas fuertes para obtener el título mundial. Aun así, la favorita del público presente en el lugar era la candidata de Costa de Marfil. El Impact Arena de Pak Kret ovacionó a la representante africana con fervor visible. A pesar del apoyo, la mexicana avanzó sin mayores sobresaltos hacia la victoria final.

missuniverso1 Intereses Varios concursantes con fuerte apoyo popular quedaron fuera de la ronda final esperada. Este hecho alimentó las sospechas de un proceso de selección poco transparente. El momento de la coronación se sintió forzado para muchos de los asistentes y críticos. La nueva Miss Universo rompió en llanto, pero la alegría se mezcló con la controversia.