México: tormentas en el Caribe y un nuevo frente frío en camino

El jueves se presentará con lluvias intensas en Quintana Roo, fuertes vientos en el sur y un nuevo frente frío acercándose al norte de México.

El clima en México traerá este jueves una combinación de tormentas en el sureste y un nuevo descenso de las temperaturas en el norte del país. Mientras la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13 continúa modificándose, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe generará lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje elevado en la península de Yucatán, especialmente en Quintana Roo, donde podrían registrarse trombas marinas cerca de la costa.

Tormentas en el sureste y nuevo frente en el norte de México El sistema también dejará lluvias muy fuertes en Campeche y precipitaciones más moderadas en Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas lluvias se verán acompañadas de vientos del norte con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de condiciones marítimas inestables en el Caribe mexicano.

Por la noche, un nuevo frente frío comenzará a aproximarse al noroeste del país, impulsado por una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema traerá vientos intensos y un leve descenso de temperatura en Baja California, marcando el inicio de un nuevo cambio de patrón climático en el norte del territorio.

image Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días en México. Conagua En el resto del país se prevé cielo despejado o con poca nubosidad, aunque el ingreso de humedad del Pacífico y el golfo de México provocará lluvias ligeras en regiones aisladas de Michoacán, Guerrero, Puebla y el Estado de México. Las mañanas seguirán frías en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas serranas.