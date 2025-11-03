México: el pronóstico del clima para este lunes 3 de noviembre

El pronóstico del clima en México para este lunes anticipa lluvias en el sur, viento intenso en el golfo de Tehuantepec y heladas matinales en el centro y norte del país.

El clima en México inicia la semana con bajas temperaturas y viento fuerte en varias regiones.

El inicio de semana en México llega con aire frío y lluvias dispersas. Las variaciones térmicas marcarán el día en distintas regiones del país. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el frente frío número 12 continúa desplazándose hacia el Caribe.

Su masa de aire polar mantiene el ambiente fresco en el norte, centro y oriente, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En contraste, el sur y sureste permanecerán con humedad y tormentas aisladas.

Se prevé inestabilidad en el sur de México En el sur, las condiciones serán más inestables. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco concentrarán la mayor actividad de lluvias, acompañadas por vientos fuertes que alcanzarán entre 70 y 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. En las costas de Veracruz, Campeche y Yucatán, el viento perderá intensidad hacia la tarde, aunque el ambiente continuará fresco.

México El frente frío 12 se aleja lentamente del país, pero deja tras su paso lluvias, viento y un descenso térmico generalizado en México. Shutterstock El clima también dejará chubascos en estados del occidente y centro, como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, producto del ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México. En contraste, el noroeste mantendrá cielos despejados y un ambiente seco, con máximas de hasta 35° en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En la región central, el amanecer será frío y con bancos de niebla, especialmente en el Valle de México, Hidalgo y Puebla, donde las temperaturas podrían descender hasta 0° en zonas serranas. Por la tarde, el sol predominará, permitiendo una leve recuperación térmica, aunque sin alcanzar valores de calor.