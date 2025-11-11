México: el frío persiste y continúa el evento de "Norte" con ráfagas intensas

La masa de aire ártica mantiene temperaturas muy bajas, heladas y lluvias en el sureste del país, mientras el resto de México disfruta de cielos despejados.

El clima en México sigue bajo la influencia del frente frío número 13 y su masa de aire ártica, que este martes mantiene un ambiente de frío a muy frío en buena parte del territorio nacional. Las heladas continúan afectando zonas altas del norte y del centro, mientras que el viento del norte no da tregua en las costas del Golfo y del Pacífico sur.

Martes con aire ártico y lluvias en el sureste de México El sistema polar continúa reforzando las bajas temperaturas sobre el norte, el noreste y el altiplano central, con amaneceres helados en Chihuahua, Durango, Zacatecas e Hidalgo. En contraste, el sureste mexicano y la península de Yucatán mantienen condiciones inestables con lluvias fuertes y chubascos dispersos, especialmente en Veracruz y Oaxaca, donde se prevén acumulados importantes de agua y descargas eléctricas.

En los estados costeros del Golfo de México persiste el evento de "Norte", con rachas que alcanzan los 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando también zonas de Chiapas y Oaxaca. En las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los vientos disminuirán gradualmente, aunque seguirán siendo intensos durante la mañana.

shutterstock_1147936709 El aire polar genera además un marcado contraste térmico: mientras el norte y el centro enfrentan amaneceres con heladas y temperaturas bajo cero, el noroeste y el occidente del país permanecen templados y con cielos despejados. Estados como Sonora, Jalisco y Colima alcanzarán hasta 35° por la tarde, ofreciendo un respiro frente al ambiente invernal del resto del territorio.