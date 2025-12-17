Los mandamientos para disfrutar la Navidad sin arruinar la digestión
En Navidad comienzan los desarreglos con las comidas y las personas tienen más problemas de digestión a fin de año.
Las celebraciones de fin de año, entre ellas Navidad y Año Nuevo siempre traen problemas digestivos por los platos abundantes que ponen a prueba la salud. Muchos saltan la dieta y comen de más en esta época del año.
Navidad tranquila
Para evitar el malestar de estas fechas y la pesadez que viene después de Navidad los especialistas en nutrición sugieren tener en cuenta algunas pautas básicas para no tener estos problemas.
Te Podría Interesar
El proceso digestivo comienza en la boca. Es por eso que un gesto simple como triturar los alimentos minuciosamente permitirá que las enzimas salivales hagan su trabajo y que el sistema gástrico reciba la comida procesada. Eso ayudará a reducir el esfuerzo del organismo y previene la formación de gases.
Otro factor importante en la dieta es la selección de lo que colocamos en el plato. Se recomienda no saturar mezclando distintos tipos de almidones. Si optaron por una porción de papas lo ideal es evitar el pan, pasta o arroz en este momento. También combinar estos carbohidratos con elementos ácidos como aliños, tomates o frutas en estado extremo de maduración puede dificultar la digestión.
En ocasiones la hinchazón no solo viene de lo que comemos sino de cómo lo hacemos. Usar sorbetes, masticar chicle o beber de envases estrechos favorece la entrada de aire al tracto digestivo. Algunos alimentos con texturas aireadas.
Existen recursos naturales que son aliados para mejorar la digestión abdominal. El carbón vegetal se destaca, también infusiones como el jengibre, el hinojo, la manzanilla o el anís verde resultan muy efectivas.
Como complemento se puede realizar una rutina depurativa dos veces al año consumiendo caldo vegetal durante quince días antes de la cena. Esto reducirá la retención de líquidos.