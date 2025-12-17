Los mandamientos para disfrutar la Navidad sin arruinar la digestión

En Navidad comienzan los desarreglos con las comidas y las personas tienen más problemas de digestión a fin de año.

Las celebraciones de fin de año, entre ellas Navidad y Año Nuevo siempre traen problemas digestivos por los platos abundantes que ponen a prueba la salud. Muchos saltan la dieta y comen de más en esta época del año.

Navidad tranquila Para evitar el malestar de estas fechas y la pesadez que viene después de Navidad los especialistas en nutrición sugieren tener en cuenta algunas pautas básicas para no tener estos problemas.

El proceso digestivo comienza en la boca. Es por eso que un gesto simple como triturar los alimentos minuciosamente permitirá que las enzimas salivales hagan su trabajo y que el sistema gástrico reciba la comida procesada. Eso ayudará a reducir el esfuerzo del organismo y previene la formación de gases.

El mejor ejercicio para reducir la hinchazón abdominal Foto: Archivo La Navidad viene acompañada de hinchazón. Foto: Archivo Otro factor importante en la dieta es la selección de lo que colocamos en el plato. Se recomienda no saturar mezclando distintos tipos de almidones. Si optaron por una porción de papas lo ideal es evitar el pan, pasta o arroz en este momento. También combinar estos carbohidratos con elementos ácidos como aliños, tomates o frutas en estado extremo de maduración puede dificultar la digestión.

En ocasiones la hinchazón no solo viene de lo que comemos sino de cómo lo hacemos. Usar sorbetes, masticar chicle o beber de envases estrechos favorece la entrada de aire al tracto digestivo. Algunos alimentos con texturas aireadas.