La sorprendente razón por la que deberías apagar tu WiFi de noche y no tiene que ver con la salud

Algunos aseguran que apagar el WiFi te ayuda a dormir mejor, pero eso es un mito. Te contamos las verdades y mentiras sobre esta simple pero efectiva acción.

Apagar el WiFi de noche, tanto del teléfono móvil como del router, tiene una gran cantidad de ventajas. Muchos sostienen que las ondas transmitidas por el internet afectan nuestra salud y sueño, pero no existe evidencia científica al respecto. Por eso decimos que apagar estos dispositivos tiene que ver con algo más allá de la salud.

¿Por qué deberías apagar el WiFi? Una de las razones positivas es que ahorras batería en el móvil. Apagar las conexiones hará que la batería se descargue menos mientras duermes. Incluso recomiendan activar el modo avión, así por la mañana no tendrás que cargar la batería y, de paso, estarás más tranquilo al dormir porque no recibirás llamadas o mensajes.

Internet Router WiFi Apagar el WiFi de noche te ayudará a proteger tu seguridad. Shutterstock Apagar el router de noche hará que se mantenga fresco y que al reiniciarlo se cargue desde 0. Esto te ayudará si tienes muchos problemas para conectarte a Internet desde tus dispositivos, ya que si se trata de un problema de software, reiniciar el router o el móvil lo va a solucionar.

También es cierto que por las noches no prestas atención a tus dispositivos y eso hace que muchos ladrones escojan esa hora para realizar ataques cibernéticos. Esto no quiere decir que si dejas el WiFi activado te va a ocurrir lo peor, pero si eres de los que hacen muchas cosas “por si acaso”, apagar el router te vendrá muy bien.