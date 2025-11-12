La lluvia llega mañana a Tijuana y el frío te va a sorprender

La alerta es oficial. Protección Civil de Tijuana avisa que la calma terminó. Se viene una variación climática fuerte. Ponelo en tu agenda: jueves 13 y viernes 14 de noviembre llega la lluvia . Y cuidado con esto: la neblina densa va a seguir molestando toda la semana. Es hora de dejar la ropa liviana guardada.

Acá en Tijuana, el clima es caprichoso. José Luis Jiménez González, el director de la dependencia, lo sabe bien. Lo dijo claro: es famosa por los cambios de humor en un mismo día. Podés salir abrigado, tener una tarde de sol y que la noche te congele de nuevo. De hecho, hasta el miércoles, seguimos con ese juego: tuvimos máximas de 20 °C o 23 °C. Y luego, el golpe de frío . Las mínimas se caen rápido hasta los 10 °C o 11 °C.

¿Qué trae el agua? Una baja presión . Este fenómeno atmosférico es el responsable directo de que tengamos precipitaciones el jueves y viernes. Las autoridades ya están en modo monitoreo. El mensaje es simple: hay que prepararse para el tránsito lento, calles mojadas y, sí o sí, llevar el paraguas encima. El pavimento resbaladizo requiere toda nuestra atención al volante.

La lluvia es un problema, pero la neblina es un riesgo enorme en la carretera. Los bancos de niebla no van a parar. Jiménez González lo confirmó: vamos a tener algunos más fuertes, como el que se vio el domingo. Es la época, es normal para el otoño e invierno. Pero no es excusa para no cuidarse.

Mucha atención al manejar, bajá la velocidad y encendé las luces bajas. La visibilidad se reduce a casi nada en algunas zonas. Es un peligro que debemos tomar muy en serio para evitar accidentes.

El frío que ataca a los más chicos

Con este panorama de humedad y frío, el cuerpo lo siente. La recomendación de Protección Civil es casi una orden: hay que abrigarse. Los cambios bruscos de temperatura son una invitación abierta a las enfermedades respiratorias.

Los más vulnerables son niños y adultos mayores. La combinación de bajas nocturnas y humedad por la lluvia puede provocar resfríos. Ponele ropa en capas a los chicos para que puedan ir sacándose prendas si sienten calor durante el día. Asegurate de que los abuelos estén calentitos, sobre todo al caer la tarde.

Antes de salir de casa, mirá bien el auto: que las luces funcionen perfecto. Las autoridades seguirán informando sobre la trayectoria de la baja presión. Por ahora, el mensaje es claro: salí preparado. Tijuana nos pide, una vez más, que estemos listos para todo.