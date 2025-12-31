Japón construye una mega estructura de madera: es la más grande del mundo con más de 60 mil metros cuadrados

Las normas de la arquitectura y tradición fueron desafiadas nuevamente por Japón, que anunció la estructura de madera más grande del mundo. Esta se conoce con el nombre de El gran anillo y fue reconocida por el libro Guinness de los récords (Guinness World Records) por sus 61 metros cuadrados.

El Gran Anillo fue diseñado por Sou Fujimoto Architects para una expo de Osaka y nació con el objetivo de presentar diferentes obras. Sin embargo, la meta mutó y se ha convertido en refugio para los visitantes que quieran evadir la lluvia, el viento y el sol. Gracias a su circunferencia de 2 kilómetros y un diámetro de 700 metros, el Gran Anillo puede albergar a una gran cantidad de personas.

Lo más sorprendente de esta construcción es que cuenta con piezas de madera desmontables y su edificación combina técnicas milenarias y modernas, lo que se puede observar en sus vigas verticales que cuentan con detalles propios de templos y santuarios del país asiático.

En cuanto a materiales, el 70% de la madera utilizada se obtuvo en Japón y proviene de cedro y ciprés, mientras que el 30% es pino silvestre del extranjero. La combinación de ambos materiales crea una estructura sólida de dos niveles: uno inferior y otro exterior, que ofrecen vistas de Osaka y su bahía.