Japón construye una mega estructura de madera: es la más grande del mundo con más de 60 mil metros cuadrados
La estructura construída entre la carpintería tradicional y técnicas modernas ha roto un récord Guinness.
Las normas de la arquitectura y tradición fueron desafiadas nuevamente por Japón, que anunció la estructura de madera más grande del mundo. Esta se conoce con el nombre de El gran anillo y fue reconocida por el libro Guinness de los récords (Guinness World Records) por sus 61 metros cuadrados.
El Gran Anillo fue diseñado por Sou Fujimoto Architects para una expo de Osaka y nació con el objetivo de presentar diferentes obras. Sin embargo, la meta mutó y se ha convertido en refugio para los visitantes que quieran evadir la lluvia, el viento y el sol. Gracias a su circunferencia de 2 kilómetros y un diámetro de 700 metros, el Gran Anillo puede albergar a una gran cantidad de personas.
Te Podría Interesar
Más características sobre esta obra de Japón
Lo más sorprendente de esta construcción es que cuenta con piezas de madera desmontables y su edificación combina técnicas milenarias y modernas, lo que se puede observar en sus vigas verticales que cuentan con detalles propios de templos y santuarios del país asiático.
En cuanto a materiales, el 70% de la madera utilizada se obtuvo en Japón y proviene de cedro y ciprés, mientras que el 30% es pino silvestre del extranjero. La combinación de ambos materiales crea una estructura sólida de dos niveles: uno inferior y otro exterior, que ofrecen vistas de Osaka y su bahía.
Como mencionamos anteriormente, la estructura fue creada para la Expo de Osaka y puede ser desmantelada. Sin embargo, el gran reconocimiento y la concurrencia que ha tenido en los últimos días, pone en duda la decisión final y se disputan entre retirar una parte o su totalidad.