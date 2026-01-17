Guía de seguridad de WhatsApp: Cómo evitar estafas mediante el bloqueo de llamadas

WhatsApp refuerza sus herramientas de privacidad para que los usuarios puedan silenciar contactos desconocidos y protegerse de posibles fraudes.

En un contexto donde la ciberdelincuencia busca constantemente nuevas formas de engaño, la seguridad en las aplicaciones de comunicación se ha vuelto una prioridad absoluta. WhatsApp, al ser la herramienta de mensajería más utilizada del planeta, es también el escenario principal para intentos de estafa.

Cualquier persona con acceso a un número telefónico puede iniciar una comunicación, lo que expone a los usuarios a llamadas de origen incierto cuyo fin suele ser la obtención de datos privados o información confidencial de manera fraudulenta.

Para mitigar estos riesgos y evitar interrupciones innecesarias, la aplicación ha optimizado una función específica dentro de sus ajustes. Los expertos recomiendan activar el filtro de seguridad siguiendo estos pasos: ingresar a los Ajustes de WhatsApp, seleccionar el apartado de Privacidad, entrar en la opción de Llamadas y activar el interruptor de "Silenciar las llamadas de números desconocidos". Esta configuración permite un control total sin perder información, ya que, aunque el teléfono no suene, el registro del intento de contacto quedará guardado para su posterior revisión.