Frío intenso en CDMX: activan alerta en Tlalpan para la madrugada del lunes

La capital mexicana se prepara para un inicio de semana con ambiente frío . La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través del Gobierno de la CDMX , informó que se activó una alerta por bajas temperaturas para la madrugada y las primeras horas del lunes en una zona específica de la ciudad.

El foco está puesto en Tlalpan, una de las alcaldías con mayor altitud y, por lo tanto, más propensa a registrar frío intenso al amanecer.

Según el pronóstico oficial, durante la noche del domingo y el arranque del 1 de diciembre se esperan valores mínimos que oscilarán entre los 4 y los 6 grados. Este descenso se sentirá con mayor fuerza desde la una de la mañana y se prolongará, al menos, hasta las ocho. El aviso no busca generar alarma, pero sí recordar que estas condiciones pueden afectar a niños, personas mayores y a quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La demarcación del sur de la ciudad fue la única incluida en esta alerta de color amarillo por frío. Las autoridades explican que, por sus características geográficas y su cercanía con zonas boscosas y de montaña, Tlalpan suele registrar temperaturas más bajas que otras partes de la capital. Por eso se insiste en que la población tome medidas preventivas durante la noche y, sobre todo, antes de salir de casa al comenzar el día.

Entre las principales recomendaciones se sugiere vestir en capas. Al menos tres prendas, preferentemente de algodón o lana, ayudan a conservar el calor corporal y permiten quitar o agregar ropa según cambien las condiciones. También se pide evitar los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo al salir de un sitio muy calefaccionado directamente al exterior sin abrigo adecuado. Las autoridades recuerdan que la piel también sufre el frío, por lo que se aconseja usar cremas hidratantes para evitar resequedad y grietas.

Hábitos que ayudan a proteger la salud del frío

La Secretaría capitalina subraya que, aunque haga frío, es importante tomar agua simple de manera constante. El cuerpo se deshidrata también en invierno, aunque la sensación de sed sea menor. Otro punto clave es la alimentación: se sugiere incluir frutas y verduras con alto contenido de vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

En cuanto a la higiene, se insiste en lavarse las manos con frecuencia o, en su defecto, utilizar gel antibacterial. Estas prácticas reducen la circulación de virus y bacterias que se aprovechan de las bajas defensas. Si alguien presenta síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho o malestar general intenso, lo adecuado es acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Las mascotas también forman parte de la advertencia oficial. Perros y gatos no deben permanecer a la intemperie durante la madrugada ni dormir sobre superficies frías. Se recomienda habilitar un espacio bajo techo, con mantas o camas adecuadas, para que no estén expuestos directamente al viento ni a la humedad.

Calentadores, ventilación y números de emergencia

Otro aspecto central tiene que ver con el uso de aparatos para calentar el hogar. Las autoridades capitalinas recuerdan que los calentadores, braseros o chimeneas siempre deben utilizarse con ventilación suficiente. De lo contrario, pueden acumularse gases que representan un riesgo grave, como el monóxido de carbono, que es imperceptible y puede resultar letal. Por eso se pide no obstruir salidas de aire y revisar periódicamente el estado de estos equipos.

En caso de cualquier situación de riesgo, se mantienen disponibles los números de atención de emergencia. La población puede comunicarse al 911 para incidentes urgentes, al servicio de Locatel en el 55 658 11 11 para orientación general, y a la línea de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el 55 683 22 22.

Las autoridades insisten en que este tipo de alertas permiten anticiparse a los efectos del frío. Un buen abrigo, una alimentación adecuada, cuidar a los grupos más vulnerables y usar con responsabilidad los sistemas de calefacción pueden marcar la diferencia entre una madrugada incómoda y un problema serio de salud. Tlalpan amanecerá con termómetros en descenso, pero con información y medidas simples es posible enfrentar el clima sin sobresaltos.