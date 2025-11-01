Estreno: Cinemex tiene dos películas que te conmoverán y que no te puedes perder en el cine

Dos películas con historias distintas pero que emocionan hasta las lágrimas. Descubre cuáles son y de qué tratan.

Cinemex es un espacio ideal para sumergirse en un mundo de fantasías y experimentar emociones como nunca lo habías hecho. El jueves 30 de octubre, el cine tiene un doble estreno que combina suspenso, drama y aventura por un lado; y autodescubrimiento, emociones profundas y cotidianeidad por otro.

¿De qué tratan las películas? El primer estreno es Tenet, una película británica-estadounidense de espías y viajes en el tiempo, escrita y producida por Christopher Nolan. Está protagonizada por grandes estrellas como Robert Pattinson, Elizabeth Bebicki, Michael Caine, John David Washington, Dimple Kapadia y más.

El tráiler de Tenet Embed - Tenet - Trailer Final Tenet narra la historia de un agente de la CIA que busca controlar la flecha del tiempo para prevenir la Tercera Guerra Mundial. La película fue bien recibida por el público y la crítica, quienes elogiaron las actuaciones de Washington, Pattinson y Debicki, la banda sonora y la edición.

La segunda película se llama Enzo. Este es un joven de 16 años que desafía las tradiciones familiares al elegir ser albañil y alejarse de su vida llena de prestigios. Mientras las tensiones aumentan en su hogar, el muchacho visita Vlad, donde encuentra un carismático compañero ucraniano y nuevas posibilidades para cambiar su futuro.