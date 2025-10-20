Es definitivo: Estados Unidos prohíbe el ingreso a todos los mexicanos que presenten este documento

Muchos lo utilizan, pero pocos saben que no lo pueden usar para pasar la frontera. Te contamos que sí puedes llevar para realizar tu viaje.

Esto es lo que tienes que saber sobre la visa láser y tu próximo viaje.

Todos los mexicanos que quieran cruzar la frontera de Estados Unidos tienen que presentar un documento conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card). Sin embargo, existe un detalle que muchos pasan por alto y se llevan una gran sorpresa cuando les prohíben el paso en los puertos de entrada.

¿Con qué no se puede viajar? Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza reiteraron que presentar una visa láser no es suficiente para viajar al país vecino, siempre y cuando se quiera ir en avión o barco. La visa láser solo es válida para cruzar la frontera terrestre y para viajar dentro de zonas geográficas limitadas cerca de la frontera.

Así se ve una visa láser. Recuerda que no puede viajar a Estados Unidos con ella. De acuerdo a las regulaciones, los ciudadanos extranjeros que deseen abordar vuelos hacia cualquier destino estadounidense deben presentar obligatoriamente un pasaporte válido junto a la visa americana. Esta regla aplica para todos los aeropuertos, sin excepciones, incluso si el destino final está dentro de la zona permitida.

Sin embargo, existen algunas “zonas fronterizas” en las que los titulares de la BCC pueden permanecer hasta 30 días, por ejemplo, California (hasta 25 millas de la frontera), Arizona (hasta 75 millas de la frontera), Nuevo México (hasta 55 millas de la frontera o hasta la Interestatal 10, lo que esté más al norte) y Texas (hasta 25 millas de la frontera).