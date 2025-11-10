El efectivo shampoo casero de romero para hacer crecer el cabello: el sencillo paso a paso
El romero y el aloe vera se volverán tus mejores aliados cuando pruebes esta receta. Recupera tu cabello con ingredientes naturales.
Hay cientos de shampoos en el mercado que prometen recuperar la salud de tu cabello, pero pocos son efectivos. Esto se debe a que tienen químicos que entorpecen la recuperación del cuero cabelludo. Por eso, cada vez más expertos y personas con cabellos débiles recomiendan recetas caseras que solo llevan ingredientes naturales que potencian el crecimiento y estimulan las raíces.
Los ingredientes más usados para cuidar el cabello son el aloe vera y el romero. Ambos tienen componentes que estimulan el crecimiento, favorecen la circulación sanguínea, reducen la caída, controlan la caspa, hidratan el cabello y el cuero cabelludo, aportan brillo y vitalidad, y calman la irritación o picazón.
Los ingredientes de este shampoo
Para la receta necesitas 2 tazas de agua, 4 ramas de romero fresco o 2 cucharadas de romero seco, 1 taza de shampoo neutro (de bebé o sin perfume), 3 cucharadas de gel de aloe vera natural (extraído de la planta o comprado puro) y 1 cucharada de aceite de coco u oliva (opcional).
El sencillo paso a paso
- Hervir el agua y añadir el romero. Hervir durante 8 o 10 minutos.
- Apagar el fuego y dejar reposar hasta que se enfríe
- Colar la infusión para separar las hojas
- Extraer la pulpa del aloe vera y procesarla hasta conseguir un gel
- Mezclar en un recipiente el agua con romero, el gel de aloe vera y el shampoo neutro. Si va a usar aceite también tiene que agregarlo a la mezcla.
- Revolver hasta que los ingredientes estén integrados
- Colocar el shampoo en un recipiente limpio
Este shampoo casero se puede usar igual que uno convencional. No es necesario que dejes actuar durante tu ducha pero sí que lo agites antes de usar para aumentar su efectividad. Se recomienda conservar el producto en refrigeración y consumirlo en 2 o 3 semanas porque no tiene conservantes.