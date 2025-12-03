El desayuno rico, saludable y fácil de hacer que los cardiólogos recomiendan para proteger el corazón

Desayunar correctamente te dará energía para todo el día. Por eso te enseñamos a incluir todos los nutrientes en un solo platillo.

Un desayuno con buena calidad nutricional, es decir, con un poco de cereales integrales, frutas frescas, frutos secos, semillas, vegetales, lácteos bajos en grasa, verduras o proteínas magras, se asocia con mejoras cardiovasculares. Por eso te recomendamos comenzar el día con un plato completo, que te de energía y brinde beneficios a largo plazo para tu corazón.

Cada nutriente tiene una función: la fibra ayuda a regular el colesterol y mantiene un buen tránsito intestinal; las grasas saludables reducen el colesterol “malo” (LDL) y promueve la elasticidad de las arterias; y las proteínas junto a los lácteos bajos en grasas contribuyen a reducir la inflamación estomacal.

desayuno (1) Las frutas son clave para tu desayuno porque aportan fibra. Archivo. Opciones para tu desayuno Un desayuno fácil de hacer es un wrap. Este consiste en una tortilla o fajita (si es casera mejor) en que colocas huevo, pavo magro, medio aguacate y alguna verdura. Con estos ingredientes te aseguras de cumplir con tu cuota de proteína y fibra, que te mantendrán saciado por mucho tiempo.

Otra alternativa rápida y sencilla es una tostada de pan integral o masa madre con aguacate. Aporta grasas saludables, fibra y potasio, mientras que el pan incluye carbohidratos complejos que ayudan a mantener el nivel de azúcar en sangre. No ocurre lo mismo con el pan elaborado con harinas refinadas.