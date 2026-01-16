El clima en México anticipa un fin de semana con lluvias, frío y viento intenso

El clima en México se mantendrá inestable entre viernes y domingo, con el ingreso de un nuevo frente frío, lluvias en varias regiones y un marcado descenso de temperaturas

México se prepara para un cambio de tiempo que volverá a sentirse con fuerza durante el fin de semana.

El clima en México comenzará a mostrar cambios a partir de este viernes, cuando el frente frío número 28 se extienda sobre el mar Caribe y deje de afectar de manera directa al país. Sin embargo, la calma será breve: durante la tarde se prevé el ingreso de un nuevo frente frío por el norte y noreste del territorio nacional.

Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos con rachas de hasta 60 km/h en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, marcando el inicio de un nuevo período de inestabilidad.

Qué pasará el fin de semana en México De acuerdo con el pronóstico del clima, durante el sábado y domingo el frente frío avanzará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste de México, la península de Yucatán y el golfo de México. Este desplazamiento provocará lluvias e intervalos de chubascos en amplias zonas del país, con registros más intensos en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes.

méxico El clima combinará lluvias, viento del norte y ambiente frío en gran parte del país. Shutterstock La masa de aire polar asociada al sistema, en interacción con una vaguada en altura, mantendrá un ambiente frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevén bancos de niebla durante las mañanas en zonas montañosas, incluido el Valle de México. En contraste, el sureste del país y la península de Yucatán presentarán un ambiente más fresco a templado, aunque inestable.

Otro punto a tener en cuenta será el viento. Durante la noche del sábado se espera un evento de componente norte con rachas de entre 70 y 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Tamaulipas. Estas condiciones se extenderán y se intensificarán durante el domingo hacia el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.