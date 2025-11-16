EE.UU explica cuáles son los documentos obligatorios para los residentes Green Card que quieran salir del país

Hubo una actualización de permisos para los residentes legales de Estados Unidos y esto es lo que tienes que saber para evitar demoras o pérdida de la Green Card.

Salir y volver a ingresar al territorio estadounidense puede ser todo un desafío si no se llevan los documentos y permisos correctos. Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y el Servicio de Aduanas y Protección de Aduanas y Protección Fronteriza, explicaron que una nueva reglamentación afecta a los residentes con Green Card.

La normativa responde a la creciente movilidad internacional de residentes y aquellos que se ausentan durante mucho tiempo, poniendo en riesgo sus derechos migratorios. Por este motivo es que las autoridades insisten en leer todos los permisos y obligaciones antes de realizar un viaje.

green-card-actual Documentos necesarios para viajar en EE.UU Archivo. Los documentos solicitados para viajar fuera de EE.UU Al momento de la ida o regreso, todo residente permanente legal de Estados Unidos necesita portar su Green Card válida y el pasaporte vigente del país de nacionalidad es indispensable para un vuelo internacional. La Green Card es fundamental para confirmar la residencia permanente y el pasaporte para viajar fuera del país.

Al momento del regreso, se debe presentar la Green Card vigente y el pasaporte correspondiente. En este punto se pueden solicitar otros documentos como una licencia de conducir válida en Estados Unidos o hacer preguntas sobre el motivo del viaje, la duración de la estadía afuera y la existencia de lazos familiares.