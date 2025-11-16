EE.UU explica cuáles son los documentos obligatorios para los residentes Green Card que quieran salir del país
Hubo una actualización de permisos para los residentes legales de Estados Unidos y esto es lo que tienes que saber para evitar demoras o pérdida de la Green Card.
Salir y volver a ingresar al territorio estadounidense puede ser todo un desafío si no se llevan los documentos y permisos correctos. Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y el Servicio de Aduanas y Protección de Aduanas y Protección Fronteriza, explicaron que una nueva reglamentación afecta a los residentes con Green Card.
La normativa responde a la creciente movilidad internacional de residentes y aquellos que se ausentan durante mucho tiempo, poniendo en riesgo sus derechos migratorios. Por este motivo es que las autoridades insisten en leer todos los permisos y obligaciones antes de realizar un viaje.
Los documentos solicitados para viajar fuera de EE.UU
Al momento de la ida o regreso, todo residente permanente legal de Estados Unidos necesita portar su Green Card válida y el pasaporte vigente del país de nacionalidad es indispensable para un vuelo internacional. La Green Card es fundamental para confirmar la residencia permanente y el pasaporte para viajar fuera del país.
Al momento del regreso, se debe presentar la Green Card vigente y el pasaporte correspondiente. En este punto se pueden solicitar otros documentos como una licencia de conducir válida en Estados Unidos o hacer preguntas sobre el motivo del viaje, la duración de la estadía afuera y la existencia de lazos familiares.
Es importante resaltar que la ley estadounidense obliga a los residentes legales a portar la Green Card durante todo momento, incluso dentro del país. El incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones. Cabe destacar que si el viaje fue largo debes averiguar por un permiso de reingreso.