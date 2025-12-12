Edición limitada: qué autos pueden acceder a las placas del Mundial en CDMX

El Mundial de Fútbol de 2026 será un evento enorme para México, Estados Unidos y Canadá. Y en la Ciudad de México ( CDMX ), la fiebre futbolera se extenderá incluso a los autos. El gobierno capitalino anunció el lanzamiento de unas placas vehiculares conmemorativas. Esta edición especial estará disponible justo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Aunque el gobierno del Estado de México tiene su propio programa anual de reemplacamiento (pensado para asegurar la certeza jurídica y patrimonial de los vehículos), la CDMX quiso sumar un elemento de festejo. Se trata de una edición de coleccionista. Este programa de canje no sustituye ninguna obligación vehicular formal. Es simplemente una placa de edición limitada para celebrar el torneo.

La oportunidad de tener estas placas conmemorativas está abierta a dos grupos principales de propietarios de vehículos:

El primero incluye a aquellos dueños que ya cuentan con placas vigentes , pero que desean reemplazarlas por el diseño especial del Mundial. Quienes ya tienen su documentación en orden solo deberán hacer el canje por gusto.

El segundo grupo son los dueros de autos nuevos. Ellos tendrán la opción de elegir desde el primer momento. Podrán decidir si quieren la placa tradicional (la de siempre) o si prefieren llevar la edición especial conmemorativa del Mundial 2026.

Tres diseños para coleccionar

Esta es la mejor noticia para los aficionados al fútbol y coleccionistas de artículos temáticos. La CDMX pondrá a la venta tres modelos diferentes de placas conmemorativas. Todos tendrán diseños alusivos al torneo de fútbol que se jugará en Norteamérica.

Lo importante es que se trata de una producción muy limitada. Solo se fabricarán 60,000 piezas en total para esta edición especial. Esto las convierte en un objeto de colección deseado. Estarán disponibles para la venta a partir de enero de 2026.

Costos y trámite digital

Una de las facilidades anunciadas es que el proceso para obtener estas placas se podrá hacer completamente en línea. No habrá necesidad de largas filas ni de ir a una oficina de manera presencial. Esto agilizará mucho el proceso para los interesados.

Según lo que ha anunciado el gobierno de la capital, la entrega de las nuevas placas está programada para comenzar en febrero de 2026, justo después de que se inicie la venta en enero.

El costo para obtener esta pieza conmemorativa es fijo y accesible: $1,500 pesos. Este precio aplica para ambos grupos de propietarios. Es decir, tanto para quienes ya tienen placas vigentes y quieren hacer el canje, como para los dueños de autos recién adquiridos que elijan esta opción.

Un dato importante a considerar

Aunque esta iniciativa es divertida y celebra el Mundial, es vital recordar que se trata de una edición especial. Las autoridades han sido claras en que este programa no afecta ni reemplaza las obligaciones vehiculares que todo propietario debe cumplir.

Esto significa que tener la placa conmemorativa no te exime de regular tu auto ni evita que te pongan multas por otras razones. Simplemente es un artículo de lujo para los aficionados.

Los interesados deben estar muy atentos a las plataformas oficiales del gobierno de la CDMX. Enero de 2026 está a la vuelta de la esquina y, con solo 60,000 unidades en juego, los aficionados deberán ser rápidos para asegurar una de las tres versiones. Es la oportunidad de llevar el espíritu mundialista en tu auto.