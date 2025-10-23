Deporte: la razón por la que los expertos recomiendan caminar para atrás

Los profesionales del deporte recomiendan realizar esa práctica de caminar en otra marcha porque tiene beneficios para la salud física y mental.

Los que hacen deporte a menudo saben que caminar es muy beneficioso para la salud. La caminata no solo fortalece los huesos y los músculos sino que además mejora la salud cardiovascular y reduce el estrés. Pero hay una nueva propuesta de los expertos.

Caminar para atrás Los expertos señalan que se puede añadir un nuevo método a la rutina deportiva porque tiene varios beneficios: caminar para atrás. Una científica especializada en biomecánica, Janet Dufek, investigó esta práctica y los beneficios que tiene para el cuerpo este tipo de movimiento.

Caminar caminata.jpg Deporte. Caminar en otra marcha trae beneficios para la salud. "Caminar hacia atrás introduce un elemento de entrenamiento cruzado, una actividad sutilmente diferente”. "Veo a muchas personas que caminan todos los días, y eso es bueno, pero siguen forzando los mismos elementos de su estructura una y otra vez”, señaló la especialista.

A diferencia de lo que ocurre con la caminata tradicional, caminar marcha atrás permite activar músculos que no se usan normalmente y además puede aumentar la flexibilidad de los isquiotibiales. Esta práctica también mejora el equilibrio y estimula la mente al exigir una nueva adaptación.

Por su parte, el entrenador Kevin Patterson recomienda realizar esta técnica en una cinta de correr al tratarse de un entorno más seguro. Usar la caminadora es ideal también para personas mayores porque reduce el riesgo de caídas, según señala el experto.