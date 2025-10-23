Deporte: la razón por la que los expertos recomiendan caminar para atrás
Los profesionales del deporte recomiendan realizar esa práctica de caminar en otra marcha porque tiene beneficios para la salud física y mental.
Los que hacen deporte a menudo saben que caminar es muy beneficioso para la salud. La caminata no solo fortalece los huesos y los músculos sino que además mejora la salud cardiovascular y reduce el estrés. Pero hay una nueva propuesta de los expertos.
Caminar para atrás
Los expertos señalan que se puede añadir un nuevo método a la rutina deportiva porque tiene varios beneficios: caminar para atrás. Una científica especializada en biomecánica, Janet Dufek, investigó esta práctica y los beneficios que tiene para el cuerpo este tipo de movimiento.
"Caminar hacia atrás introduce un elemento de entrenamiento cruzado, una actividad sutilmente diferente”. "Veo a muchas personas que caminan todos los días, y eso es bueno, pero siguen forzando los mismos elementos de su estructura una y otra vez”, señaló la especialista.
A diferencia de lo que ocurre con la caminata tradicional, caminar marcha atrás permite activar músculos que no se usan normalmente y además puede aumentar la flexibilidad de los isquiotibiales. Esta práctica también mejora el equilibrio y estimula la mente al exigir una nueva adaptación.
Por su parte, el entrenador Kevin Patterson recomienda realizar esta técnica en una cinta de correr al tratarse de un entorno más seguro. Usar la caminadora es ideal también para personas mayores porque reduce el riesgo de caídas, según señala el experto.
En cuanto a la actividad al aire libre, los especialistas recomiendan integrar la caminata hacia atrás de manera gradual. En ese caso se aconseja un minuto por cada diez minutos de caminata normal. De a poco se aumenta la distancia mientras se adapta el cuerpo.
En cuanto a los fisioterapeutas, recomiendan esta técnica para rehabilitación en pacientes que tienen lesiones de rodilla o luego de una cirugía porque reduce el rango de movimiento de esa articulación.