Cómo preparar huevos rancheros auténticos: una receta mexicana paso a paso
Prepara esta receta imbatible, paso a paso, de huevos rancheros. Es perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de huevos rancheros es un clásico de la cocina mexicana, reconocida por su sabor intenso y su sencillez. Ideal para el desayuno o el brunch, combina huevos, tortillas y una salsa fresca de tomate. Este delicioso platillo aporta energía, tradición y un equilibrio perfecto entre lo picante y la frescura.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Huevos: 8 unidades
Tortillas de maíz: 4 unidades
Tomate rojo maduro: 4 unidades
Cebolla: ½ unidad
Ajo: 1 diente
Chile serrano o jalapeño: 1 unidad
Aceite vegetal: 3 cucharadas
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Cilantro fresco picado: 2 cucharadas
Frijoles refritos: 1 taza (opcional, para acompañar)
Queso fresco desmoronado: ½ taza (opcional)
Te Podría Interesar
Paso a paso para lograr los huevos rancheros perfectos
1- Asa los tomates, la cebolla, el ajo y el chile hasta que estén bien dorados.
2- Licúa los ingredientes asados con sal hasta obtener una salsa homogénea.
3- Cocina la salsa en una sartén con una cucharada de aceite durante 5 minutos y reserva caliente.
4- En otra sartén, calienta el resto del aceite y fríe ligeramente las tortillas.
5- Retira las tortillas y colócalas en los platos.
6- En la misma sartén, fríe los huevos uno a uno, procurando que la yema quede a tu gusto.
7- Coloca dos huevos sobre cada tortilla.
8- Baña con la salsa caliente.
9- Decora con cilantro y queso fresco.
10- Sirve acompañado de frijoles refritos si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Los huevos rancheros representan uno de los desayunos más emblemáticos de México, llenos de sabor y tradición. La combinación de huevos fritos, tortillas crujientes y salsa de tomate crea un plato reconfortante y nutritivo. Esta receta destaca por su facilidad de preparación y por utilizar ingredientes cotidianos que, juntos, logran un resultado extraordinario. Además, permite múltiples variaciones, como añadir chorizo, aguacate o una salsa más picante. ¡A disfrutar!