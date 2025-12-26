Cómo preparar huevos rancheros auténticos: una receta mexicana paso a paso

Esta receta de huevos rancheros es un clásico de la cocina mexicana , reconocida por su sabor intenso y su sencillez. Ideal para el desayuno o el brunch , combina huevos , tortillas y una salsa fresca de tomate . Este delicioso platillo aporta energía, tradición y un equilibrio perfecto entre lo picante y la frescura.

La receta de huevos rancheros nació como un desayuno energético para los trabajadores rurales mexicanos.

1- Asa los tomates , la cebolla , el ajo y el chile hasta que estén bien dorados.

2- Licúa los ingredientes asados con sal hasta obtener una salsa homogénea.

3- Cocina la salsa en una sartén con una cucharada de aceite durante 5 minutos y reserva caliente.

4- En otra sartén, calienta el resto del aceite y fríe ligeramente las tortillas.

5- Retira las tortillas y colócalas en los platos.

6- En la misma sartén, fríe los huevos uno a uno, procurando que la yema quede a tu gusto.

7- Coloca dos huevos sobre cada tortilla.

8- Baña con la salsa caliente.

9- Decora con cilantro y queso fresco.

10- Sirve acompañado de frijoles refritos si lo deseas.

Esta receta varía según la región, cambiando el tipo de chile y el nivel de picante.

De la cocina a la mesa

Los huevos rancheros representan uno de los desayunos más emblemáticos de México, llenos de sabor y tradición. La combinación de huevos fritos, tortillas crujientes y salsa de tomate crea un plato reconfortante y nutritivo. Esta receta destaca por su facilidad de preparación y por utilizar ingredientes cotidianos que, juntos, logran un resultado extraordinario. Además, permite múltiples variaciones, como añadir chorizo, aguacate o una salsa más picante. ¡A disfrutar!