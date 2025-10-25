Cómo desempañar los vidrios del auto sin aire acondicionado: te contamos el sencillo truco

Existe un truco para que no uses el aire acondicionado, ahorres combustible y prolongues la vida útil de tu auto. Te contamos qué tienes que hacer.

Quizás alguna vez te pasó que perdiste la vista porque los vidrios de tu auto se empañaron. En esta situación, muchos encienden su aire acondicionado sin saber que no es una solución eficiente y que están dañando el motor de su auto. Por eso, te presentamos otro truco para desempañar los vidrios.

¿Por qué se empañan los vidrios del auto? Los vidrios empañados se generan por una diferencia de temperatura entre el exterior e interior del auto. Cuando la temperatura del ambiente desciende y se vuelve frío, en el interior del auto queda atrapada la humedad. Pero cuando esta entra en contacto con una superficie fría, se condensa. Como consecuencia, aparece una capa blanca sobre los vidrios.

vidrios empañados q El truco fácil y rápido para desempañar los vidrios de tu auto. Archivo MDZ. El aire acondicionado ayuda a reducir la humedad ya que iguala la temperatura con el exterior, pero en muchas ocasiones solo empeora el problema a largo plazo. La razón es que al recircular el aire, la humedad queda atrapada dentro del auto y aumenta la condensación en el interior.

Para solucionar este problema rápidamente y sin comprometer tu vehículo, solo tienes que abrir la ventanilla. Pero, si afuera está lloviendo se recomienda usar aire acondicionado ya que será peor si el interior, las vestiduras y los tapetes se mojan. Y si tienes la visión demasiado limitada, es mejor detener el auto para bajar las ventanillas.