Clima en México: martes con frente frío, viento y posible nieve en el noroeste

El pronóstico del clima para este martes 6 de enero en México anticipa descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas en distintas regiones, con probabilidad de nieve en zonas serranas del noroeste.

El clima en México estará influenciado por el frente frío 27, con viento y bajas temperaturas.

El clima enMéxico estará marcado este martes por la influencia del frente frío número 27, que se extenderá sobre la frontera noroeste del país. Según el pronóstico, este sistema continuará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que provocará un descenso de las temperaturas y vientos con rachas de entre 30 y 50 km/h en esa región.

Desde la Conagua explicaron que estas condiciones también favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en la península de Baja California. Además, no se descarta la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, especialmente durante la noche.

En paralelo, una línea seca ubicada sobre Coahuila generará rachas de viento de similar intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría incrementar la sensación térmica fría en el noreste del territorio nacional.

méxico El pronóstico de Conagua advierte heladas matinales y posible nieve en el noroeste del país. Shutterstock Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe ocasionará chubascos en estados del sur como Guerrero y Oaxaca. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, sin que se esperen acumulados significativos.

En gran parte del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de cielo despejado o poco nuboso, con escasa probabilidad de lluvia. Sin embargo, el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche, con heladas al amanecer en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.