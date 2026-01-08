Clima en México: el frente frío 27 refuerza el frío, el viento y la probabilidad de nieve
El pronóstico del clima para este jueves 8 de enero en México anticipa rachas de viento muy fuertes, descenso marcado de temperaturas y lluvias en varias regiones, con posible caída de nieve en el norte del país.
El clima en México estará nuevamente influenciado este jueves por el frente frío número 27, que continuará su desplazamiento sobre el norte del territorio nacional y provocará rachas de viento muy fuertes en esa región.
De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, este sistema frontal interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada sobre el noroeste del país, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación favorecerá un nuevo descenso de temperatura y vientos intensos, especialmente en el noroeste, junto con lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua.
En ese contexto, no se descarta la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua, principalmente en áreas serranas, donde las temperaturas mínimas descenderán de manera significativa durante la madrugada del viernes.
Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe propiciará lluvias y chubascos aislados en estados del occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunque con acumulados menores en comparación con el norte.
Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche, con heladas al amanecer en amplias zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
El contraste térmico seguirá siendo una constante: mientras que en entidades del sur y del Golfo se prevén temperaturas máximas elevadas durante la tarde, en regiones del norte y centro del país se esperan mínimas extremas, especialmente en zonas serranas.