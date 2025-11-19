Así celebraron Peso Pluma y Kenia Os su noviazgo; los detalles íntimos

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os se consolida. La pareja celebró el 14 de noviembre nueve meses de noviazgo y lo compartido con sus millones de seguidores. Sus publicaciones en Instagram mostraron la hermosa complicidad y el profundo afecto que hoy los une de forma pública.

Desde que oficializaron su romance a inicios del año 2025, ambos artistas han acaparado titulares y atención constante. Su lazo ha despertado un interés masivo en sus fans, más allá de su popularidad individual en la música.

Peso Pluma domina el género regional urbano, mientras Kenia es una figura central del pop alternativo. Su unión ha demostrado cómo dos personas de géneros distintos logran mantener una conexión auténtica y cercana al público.

Para conmemorar la fecha especial, el cantante publicó una fotografía tierna donde aparece cargando a Kenia Os mientras se miran a los ojos con total ternura. El gesto se volvió viral en cuestión de minutos.

La imagen fue acompañada por un mensaje emotivo que resonó rápidamente en la comunidad de seguidores: "Gracias por estos hermosos 9M! Cada día contigo es una bendición. Te Amo Mi Amor !!".

Kenia respondió a la muestra de afecto con una intensidad similar. En una historia posterior, replicó la imagen con un mensaje directo y lleno de cariño genuino: "Te amo con todo mi corazón mi amor", reafirmando el vínculo.

kenia3

La influencer y artista compartió otro vistazo íntimo de la celebración: una imagen de los dos frente a un espejo, donde ambos lucen felices y relajados en un ambiente privado. Sobre la foto escribió: "9 meses con mi amor @pesopluma".