Adiós a los intrusos: la configuración oculta de tu WiFi que debes activar para que nadie te robe internet

Proteger tu red doméstica va más allá de una contraseña fuerte. Descubre cómo volver invisible tu WiFi para evitar que desconocidos la detecten.

Tener una red WiFi en casa es esencial para la vida moderna, pero su simple existencia implica un riesgo latente: si es visible, es susceptible a ataques. Mantener activa la difusión pública del nombre de tu red facilita que cualquier persona pueda detectarla, lo que incentiva intentos de acceso no autorizado que pueden comprometer tanto la velocidad de tu ancho de banda como la seguridad de tus datos personales.

La solución más astuta para reforzar tu privacidad consiste en ocultar el SSID, logrando que tu conexión desaparezca literalmente de los radares ajenos.

wifi345 Verificación técnica: ingresá al panel del router y revisá “Dispositivos conectados”. Compará nombres, IP y MAC; bloqueá los equipos que no reconozcas. Web Paso a paso para activar la invisibilidad del WiFi Esta estrategia técnica no elimina la señal, sino que la vuelve indetectable para las búsquedas automáticas que realizan celulares y computadoras cercanas. El procedimiento se gestiona ingresando a la interfaz de configuración de tu router desde el navegador, generalmente a través de las direcciones IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Tras acceder con tus credenciales de administrador —que idealmente no deberían ser las de fábrica—, debes dirigirte a la sección denominada Wireless Settings. Allí encontrarás la opción SSID Broadcast; al cambiarla a "desactivado", tu red dejará de figurar en los listados públicos de tus vecinos de inmediato.