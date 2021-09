El dólar blue cumple un récord peligroso: ¿comienza la etapa de preocupación?

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, se refirió al récord que está alcanzando el dólar blue, tras haber abierto esta mañana los mercados con el precio más alto de 2021. Llevó tranquilidad a los pequeños ahorristas.

El dólar blue cotiza en $187 para la venta y $184 para la compra. Así, alcanza una brecha de más del 89% con el dólar oficial, que abrió en $104.46 para la venta y se posiciona en el precio más alto en lo que va del año.

Burgueño no se mostró preocupado por el incremento de la divisa norteamericana en el mercado paralelo. "La verdad es que con todo el lío político que hay y las inconsistencias en lo que sería un plan económico, que el dólar blue sólo haya aumentado unos pesos después de las PASO hay que celebrarlo", dijo con cierta ironía y realidad.

Es que antes de las elecciones primarias, "el dólar blue estaba en 183/184 y ahora en 187, no es tanto", continuó asegurando y concluyó enviando tranquilidad a los pequeños ahorristas: "Yo no me asombraría ni me preocuparía por las subas".