El motivo concreto por el que Mauricio Pochettino decidió sacar a Lionel Messi

Miguel Simón, columnista de MDZ Radio y periodista deportivo, defendió la cuestionada postura del técnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino al sacar a Lionel Messi del partido que disputaron ayer contra el Lyon.

Faltaba media hora para el final del partido cuando Pochettino decidió cambiar al 30 (número que ostenta ahora el crack argentino) por el lateral Hakimi. En ese momento, empataban 1 a 1. Luego vendría la victoria del equipo parisino. El rosarino se mostró muy ofendido con la decisión y en las redes sociales llovieron las críticas contra el técnico. Sin embargo, Miguel Simón dijo que esta "debería ser una situación normal".

Para argumentar aquello, el periodista deportivo manifestó que "el técnico puede sacar a un jugador cuando lo crea conveniente". Y más si, como dijo Pochettino, lo hizo pensando en lo mejor para el futbolista y para el equipo. "Tengamos en cuenta que luego viene una sucesión de partidos para el PSG: el miércoles juega contra el Metz, después contra el Montpellier y luego viene la semana de Champion, contra el Manchester City", adujo.

"Más allá de eso, lo que no acertó Pochettino es en que puso a un lateral más adelantado, como es Hakimi, y lo sacó a Messi. De hecho, yo en el relato dije que el técnico no acertó en los cambios para mejorar el equipo. Después podés mejorar el resultado".

Cuando Messi salió de la cancha el partido estaba empatado.

Para explicar esto último, Simón dijo que "Mauricio Pochettino pensó en Hakimi remplazando a Messi para hacer más ancha la cancha, desbordar y abastecer a Icardi, pero eso no se dio en el juego. Después vino el centro, el descuido del defensor, la llegada de Icardi y finalmente el gol. Pero eso no significa que mejoró al equipo".

De todos modos, el periodista deportivo insistió en que "no comparto eso de que Lionel Messi no quiera salir. A cierta altura de las carreras y de las agendas de los futbolistas no salir es poco inteligente, por parte de un cuerpo técnico, que no llega a consensuar con un jugador como él, que quiere estar siempre".

Además, "Messi en el segundo tiempo bajó la intensidad de su juego. Y eso no es lo mismo en el PSG que en el Barcelona. En el Paris Saint Germain tenés a Neymar y a Mbappe, además de Di María en la cancha y otras opciones en el banco. Entonces si pierde intensidad Messi puede salir, no es el futbolista por el que pasa todo el juego ni la única carta del equipo en el partido".

En conclusión, "Messi ya le marcó el territorio a Mauricio Pochettino. Veremos qué pasa. Pero no sé si es una buena costumbre, a veces hay que dosificar minutos y riesgos -porque lo pueden llegar a golpear por una imprudencia, como pasó contra Venezuela-. Entonces no está mal si hay una merma de intensidad y tenés jugadores para reemplazar a Lionel Messi, que es una herramienta más en el PSG, no irremplazable". "No hay que asombrarse ni espantarse", concluyó.