Alberto contra Cristina: el analista que predice el fin del kirchnerismo

El analista político Claudio Jacquelin habló sobre la crisis dentro de la coalición de Gobierno. Dijo que a su entender, Alberto Fernández comprendió que las políticas del kirchnerismo están agotadas por el contexto económico que vive el país, algo que Cristina Fernández de Kirchner se niega a aceptar.

En primer lugar, el analista remarcó que la pelea actual del equipo de Alberto Fernández con el kirchnerismo se da porque tienen "dos visiones muy distintas sobre qué deben que hacer".

Aquello, para Jacquelin, quedó expresado en la carta de Cristina Fernández de Kirchner. "Ella dice 'más kirchnerismo'. Eso es: más antagonismo, más enojo, más enemigo que amigo, más plata en el bolsillo de la gente, menos economía sustentable, más presente inmediato y menos futuro". Pero "eso es lo que Alberto Fernández entiende que está agotado, porque sabe cuál es su límite".

Sobre las internas, el analista hizo un paralelismo con un dejo de ironía: "Esto es como ver a los padres discutir. Uno no quiere presenciar eso y piensa: 'muchachos, pónganse de acuerdo, se está cayendo el techo, en la heladera no hay comida. Resuelvan sus problemas cómo quieran, pero no me expongan a mi al lamentable espectáculo de gritarse y tirarse los platos'". Ya volviendo al país, Jacquelin manifestó que "lo que necesitamos son es soluciones, certezas y que gobiernen".

Lo llamativo es que "no estamos hablando de una fuerza opositora que discute cómo hará para ganar o perder las elecciones. Sino de la fuerza oficialista, que gobierna y que tiene una responsabilidad gigantesca, después del año en el que el mundo cambió y que Argentina padeció particularmente".

Cristina Kirchner publicó una carta en la que cuenta sus internas con Alberto Fernández y marca las discrepancias.

El entrevistado remarcó que en nuestro país hay 115 mil muertos, la economía empeoró y "todo hace prever que estará aún peor, esto es lo que le preocupa al Gobierno y que marca discrepancias entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El presidente y su equipo económico (Guzmán, Kulfas, Santiago Cafiero) ven que esto es una situación explosiva que se puede agravar de manera muy sostenida y que la situación de pesar de los argentinos puede ser mucho peor".

Por lo tanto, "yo creo que este es el problema de fondo y explica la disfuncionalidad que tiene el armado este que hicieron en el cual los poderes y el peso político están distribuidos de manera inversa".

Finalmente, Jacqueline adelantó que "hoy será un día intenso, una jornada de mucho diálogo cruzado y de muchas intervenciones -de mediadores- para que hablen los que no hablan".