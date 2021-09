Analista dijo que Cristina Fernández de Kirchner no es inteligente y que destruyó lo que hizo Néstor

El analista y ensayista Alejandro Katz arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner y dijo que si bien hay quienes destacan la inteligencia de la vicepresidenta, para él no sólo que no tiene tal cosa sino que es "una gran perdedora política".

Ayer Cristina Kirchner apretó, ¿va a ahorcar a Alberto Fernández? "Me resulta muy difícil deducirlo", dijo Katz. "Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner no es una persona inteligente ni una buena política, como muchos elogian. Oigo incluso a opositores a ella decir que es brillante, para mí no", sostuvo.

En aquel sentido, fulminó a la líder del kirchnerismo: "A mi me parece que Cristina Fernández de Kirchner es una gran perdedora política, ella ha consumido el capital simbólico y político que construyó su marido". "Ganó una elección cuando Néstor Kirchner murió, pero todas las demás las perdió. Después sí tuvo la lucidez de armar esta coalición, que fue para una elección, pero evidentemente no era ni para gobernar ni para hacer algo bueno para el país. Entonces a mi su inteligencia política me resulta dudosa", completó.

Para Katz hay dos Cristinas Kirchner: una capaz de ser flexible en determinados momentos y otra que lo destruye todo.

Además, Katz señaló que Cristina Fernández de Kirchner "tiene una trayectoria oscilante: es una persona muy destructiva, bastante autodestructiva y muy cerrada en sí misma, muy autorreferente. Entonces no es improbable que ella quiera extremar el conflicto. A la vez tenemos el antecedente de su convocatoria a Alberto Fernández, después de las tensiones que hubo entre ellos. Incluso lo dejó que incorporara a su gobierno a personas como Vilma Ibarra, quien escribió libros en contra ella. Eso muestra que en situaciones límites Cristina Kirchner tiene cierta flexibilidad".

Pero, "¿ante quién nos encontramos ahora? ¿Ante la Cristina Fernández de Kirchner que va a extremar hasta destruirlo todo, como ha hecho otras veces, o ante la Cristina Fernández que es capaz de llamar a Alberto Fernández y decirle: sé presidente?. No lo sabemos", concluyó Katz..