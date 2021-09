Qué papel cumplirá a partir de ahora Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota del Gobierno en las PASO

El politólogo y periodista Paulino Rodrigues analizó el resultado de las elecciones PASO y dijo que probablemente ahora Cristina Fernández de Kirchner se empodere. "¿Escucharon desde el Gobierno el mensaje que la ciudadanía dio en las urnas?", enfatizó en el aire de MDZ Radio.

Para Paulino Rodrigues ya no hay margen para especulaciones, "como las que está haciendo un sector del Gobierno". Contó que especulan con que la derrota es por la pandemia, "cuando en realidad es la política del Gobierno, la falta de ejemplaridad, no tener un rumbo claro ni un programa económico integral. Todo eso, no la pandemia".

Para el politólogo, la foto de la fiesta clandestina de Alberto Fernández fue algo aleatorio. "'Posiblemente influyó', dijo Victoria Tolosa Paz, también dijo 'así no vamos a ningún lado', que deben tomar nota de lo que dijeron las urnas. Santiago Cafiero, por su parte, aseguró que ningún compañero le dijo que se tenía que ir; como si hiciera falta que alguien le diga, independientemente del presidente después de descartar cambios en el Gabinete".

"También Cafiero dijo que esto le pasó a la mayoría de los oficialismos en el mundo. A pesar de los resultados, aseguró que la mayoría de los argentinos no quieren volver atrás. De hecho, Alberto Fernández dijo que este camino iniciado en 2019 no volverá atrás'". Entonces, ¿tomaron nota o no tomaron nota?", se preguntó retóricamente el analista político.

El mensaje fue contundente:

El peronismo unificado perdió la provincia de Buenos Aires e hizo la peor elección de todos los tiempos en términos contemporáneos: 33% de los votos.

de todos los tiempos en términos contemporáneos: 33% de los votos. Perdió 18 de las 24 provincias.

25% de los votos sacó Santoro, cuando todos lo daban más cerca de los 30.

La Cámpora perdió en la provincia de Buenos Aires todas las elecciones que jugó desde el oficialismo.

En su primer acto oficial post PASO, Alberto Fernández ratificó a su Gabinete.

Mientras tanto, "este Gobierno, con este Gabinete, con este equipo económico, enviará el miércoles el presupuesto 2022. ¿Quién tomará en serio esa hoja de ruta? Teniendo en cuenta que si la foto de hoy se prolongase a noviembre el Frente de Todos perdería el quórum en el Senado y la primera minoría en Diputados, algo impensable en la previa".

Para Rodrigues, esta es la lógica en la que entró Argentina, "por eso están volando las acciones en el exterior casi 20%, la bolsa sube el 10%, hubo un fuerte incremento en los bonos, el riesgo país bajó casi 100 puntos básicos. ¿Milagro? No, el mundo económico piensa que habrá más racionalidad, porque hasta acá llegaron los disparates y la falta de orientación o de política clara".

Sin embargo, "hay que ver si todo eso ocurre". El politólogo piensa que eso tampoco está claro y se pregunta cuál será el peso específico de Cristina Fernández de Kirchner, ¿mayor o menor? "Probablemente mayor", se responde.

Siguiendo esa teoría, disparó una serie de cuestionamientos: "¿Qué piensa Cristina Fernández de Kirchner en términos económicos? ¿Es lo racional que algunos dicen que es a cambio de su superviviencia y de resolver sus cuestiones judiciales en los próximos 2 años de Gobierno?

Porque "ahora el reloj de arena empieza a correr. Todo lo que no resuelvan en el año próximo, en un año no electoral desde el Gobierno, no podrá ser resuelto en el año electoral de 2023. Porque ya no hay margen. Entonces hay urgencias que se anticipan y son más fuertes", concluyó el analista.