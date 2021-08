La alarmante cifra de incendios que se producen diariamente en el país

Las lluvias han sido escasas y hay una situación de sequía generalizada en todo el país. Concretamente, en Mendoza ya han pasado 40 días sin lluvia ni nieve. Como consecuencia, se han desatado numerosos incendios que preocupan a las autoridades.

De acuerdo a lo que explicó en MDZ Radio Daniel Burrieza, director provincial de Defensa Civil, el inconveniente es que "tuvimos una concentración de precipitaciones a principio de año y esto ha generado el crecimiento de un pasto que sumado a la situación de sequía que traemos de hace años. ha provocado una carga de combustible, aumentada por las heladas que quemaron ese pasto".

En tal sentido, destacó Burrieza, este panorama "nos pone en una situación donde los valores de peligrosidad son muy altos". A esto se le suma que "la variabilidad meteorológica de humedad, temperatura y viento se transforman en condiciones extremas". Pero además, la quema de campos, cupos de agua y banquinas para limpiar la maleza, genera una situación de mayor preocupación.

Concretamente en Mendoza se producen un promedio de 20 focos de incendio diarios y de acuerdo al funcionario, días atrás se han registrado récords de 51 focos que por fortuna fueron controlados. Sin embargo, esos pequeños siniestros dejan consecuencias a largo plazo, tanto en el ambiente como en las fincas, en bosques nativos, incendio de interfaces eléctricas que "ponen en peligro la vida de la gente".

Respecto de las causantes, Burrieza sugirió que "como en los últimos 45 días no hemos tenido tormentas, no hay fuegos iniciados por agente natural, como un rayo un viento que haya roto un cable, es decir que no queda otra respuesta que decir que todos los incendios son producto de alguien que prende un fósforo".

Para evitar incendios forestales, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza lanzó recientemente una serie de recomendaciones. Estas son: