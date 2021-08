Uno a uno, todos los desaciertos de Alberto Fernández tras la filtración de las imágenes del festejo de Fabiola Yañez

El periodista y politólogo Paulino Rodrigues habló en MDZ Radio sobre los que él entiende que han sido los grandes desaciertos de Alberto Fernández desde que se conoció la reunión clandestina en Olivos hasta esta parte.

"El presidente no puede salir del entuerto en el que entró y cada vez que habla lo potencia. Me perturba mucho", comenzó lamentándose el politólogo en No Tan Millennials.

En aquel sentido, empezó a enumerar los grandes desaciertos: "Hoy Alberto Fernández defendió a la profesora K desde un lugar poco feliz, luego de que Nicolás Trotta la repudiase ayer y de que la encargada de Educación en la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, la suspendiera y le iniciara un sumario". Es decir que para el politólogo, el presidente parece ir en contradicción con su propio ministro de Educación y con la ministra de Buenos Aires.

Semanas atrás se conoció que el 14 de julio de 2020 Alberto Fernández era anfitrión de una reunión clandestina en Olivos.

Paulino Rodrigues recordó que Alberto Fernández "planteó que aquel era un debate formidable porque abre la cabeza de los alumnos. Imaginemos si la docente hubiera defendido a Macri de ese modo: a los gritos, en un aula y contra los chicos que preguntaban".

Luego, en relación a los argumentos de defensa que el propio presidente hizo de sí por la reunión clandestina en Olivos, el periodista indicó que "está claro que fue imprudente, pero que no hubo delito en el festejo es un acto impropio de un profesor de Derecho". Pero además marcó como otro desacierto que él mismo exija una reparación y que quiera ser su propio abogado, siendo que no tiene la matrícula activa.

Para Paulino, "en cualquier país normal esto es un escándalo de proporciones y de magnitudes. Pero acá pasa, como todo, porque un nuevo escándalo tapará al viejo, sea el que sea". "Efectivamente estamos en una situación delicada, en el medio está Argentina, la vida, el aparato productivo, la idea de volver a la normalidad. El futuro", concluyó el politólogo.