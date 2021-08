Los "gestos" de Cristina Fernández de Kirchner que no permiten que Alberto Fernández reconstruya su imagen

El politólogo Paulino Rodrigues se refirió a la estrategia judicial de Alberto Fernández, quien argumentó que tras la reunión clandestina en Olivos no hubo contagios, por lo tanto no hubo delito. También opinó por qué, a su entender, Cristina Fernández de Kirchner terminó dañando la imagen del presidente cuando intentó rescatarlo del bochorno público.

"Como está probado que no hay contagio durante el brindis, no hay configuración de la figura penal", dijo el presidente Alberto Fernández. Y Rodrigues sentenció: "Yo creo que es muy lastimoso y penoso al mismo tiempo". "O sea que ahora todos podemos pasar un semáforo en rojo y si no atropellamos a nadie no hay delito", ironizó el politólogo.

Mientras tanto, se conoció que la reputación digital del presidente está en ruinas. "Alberto Fernández va a tener que reconstruir poder, desde no sé qué lugar. En el Conurbano requirió para su solidez el respaldo de la vicepresidenta. Pero incluso esas incursiones le hicieron más daño, porque Cristina Fernández de Kirchner le sacó el micrófono, casi que lo calló y lo retó en público", comentó Rodrigues.

Es que "lo gestual, más la evidencia empírica, más la reacción en medio de una crisis comunicacional descomunal en la cual están inmersos, hace que el propio Gobierno nacional sea el peor aliado para su propia reconstrucción", opinó el especialista.

Y completó: "En general el poder se auto infringe daño, porque lo exógeno daña en tanto y en cuanto lo propio no sea sólido. Si lo es, nada de lo que viene por afuera lastima ni perturba, como en la vida misma".

Ya para finalizar, Paulino dijo que "en nuestro país el poder es presidencialista y sin dudas se podría reconstruir. El problema, como diría el turco Asís, es que en Argentina muchas veces todo irremediablemente termina mal".