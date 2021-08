Los lapidarios dichos de un sindicalista kirchnerista sobre Alberto Fernández

El dirigente de la CTA Luis D'Elía, cercano al kirchnerismo y quien se encuentra condenado y detenido en arresto domiciliario (hasta el 24 de agosto que ejercerá la libertad condicional) habló en MDZ Radio sobre Alberto Fernández, la ruptura de la cuarentena en Olivos y la situación social del país.

Sobre el escándalo en Olivos, D'Elía dijo que lo de Alberto Fernández "fue una grave falta ética, contraria al espíritu republicano. Es repudiable cuando uno dicta una norma y el primero en no cumplirla es uno mismo". Sin embargo consideró que "extremar la gravedad de este tema para no discutir el desastre económico que dejó el macrismo también me parece una inmoralidad. Se robaron 100 mil millones de dólares y los fugaron al exterior. También queremos ver a sus autores presos".

Sobre la actualidad social y económica argentina, el dirigente kirchnerista fue crítico con la gestión de Alberto Fernández. D'Elía dijo que "estamos en un momento duro: tarifas altas, inflación, 7 millones de desocupados, casi 20% de pobres y alto índice de indigentes. -Insistió- Vivimos una situación muy dura".

Ayer la jueza Sabrina Namer le concedió la libertad condicional a Luis D´Elía a partir del 24 de agosto.

"El Indec dijo que se necesitan casi 70 mil pesos por mes para no ser pobre en Argentina, ¿cómo se sale de eso?", le consultó Eduardo Ripari, conductor de After Office, a lo que el sindicalista kirchnerista respondió: "Hay que cuidar mucho la ecuación que dice siempre Cristina: precio de la economía y tarifas, jubilaciones, salarios e ingresos sociales. Que eso no se desacople y no explote porque sino explota toda la economía".

En conclusión, Luis D'Elía opinó que es necesario un severo control de precios, "como supimos tener en el kirchnerismo". "Ahí el Gobierno vacila, cuando debería ir a fondo en los controles. -En cambio- Guillermo Moreno hacia un papel extraordinario en eso", finalizó.