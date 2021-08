Tras el escándalo de Olivos, hay 2 funcionarios que Cristina Fernández de Kirchner no quiere cerca de Alberto Fernández

El analista político y periodista Daniel Bilotta habló sobre el Olivosgate. Dijo que, a su entender, fue el propio Gobierno nacional el que filtró los videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez y que, como consecuencia de este escándalo, Cristina Fernández de Kirchner le advirtió a Alberto Fernández a qué funcionarios debe apartar de su lado.

Bilotta calificó de "interesante" la idea del Gobierno nacional de difundir ellos mismos el video del cumpleaños de Fabiola Yañez antes de que lo hagan otros. Esto, a propósito de que salió en medios de tinte oficialista, como El Destape y la Televisión Pública. "Me parece que están intentando que finalmente el tema se cierre. Me cuesta imaginar, por cómo se están dando las cosas, que esta movida inteligente tenga que ver con Alberto Fernández. Sospecho que tiene que ver con Cristina Kirchner", opinó.

El politólogo también dijo que al presidente se lo ha visto muy mal en los últimos actos. Lo más destacado que señaló sobre sus comentarios fue cuando dijo "a mi no me van a voltear". "Cualquiera asociaría eso al juicio político que la oposición pretende pero no puede hacer porque no tiene número. Pero yo lo asocio al kirchnerismo", sentenció Bilotta.

Es que, para él, "Alberto Fernández no quiere lo que Cristina Fernández de Kirchner le volvió a exigir en su último acto cuando le dijo 'poné orden' y es desprenderse puntualmente de su vocero Juan Pablo Biondi y del secretario general de la presidencial, Julio Vitobello".

Vitobello tiene a su cargo la Casa Militar, que es la que controla la seguridad del presidente, y Biondi es más que un colaborador en comunicación. Es un amigo entrañable de Alberto Fernández, pero también es "a quien Cristina Fernández de Kirchner asocia no solo con este escándalo sino con la difusión de esas versiones que señalan que el gran obstáculo para que Alberto Fernández gobierne siempre ha sido su segunda (por ella)".

"Así que me parece que esto aún no terminó. Fijense que Alberto Fernández es bastante duro a la hora de entregar funcionarios, pero en general cuando lo hace, todos los reemplazos tienen que ver mucho con Cristina Fernández de Kirchner, como Taiana por Rossi. Con lo cual uno imagina que si sale Biondi o Vitobello entrará alguien que tal vez en la mirada de la vicepresidente y no sólo mantenga un vínculo político con ellos, sino que comparta una idea de gestión, que es lo que le está reprochando Cristina a Alberto", explicó.

Ya para concluir, Bilotta dijo: "Créanme que Cristina Fernández de Kirchner es la persona más interesada en que Alberto Fernández recupere el principio de autoridad, porque Cristina no quiere ser presidente de la República sustituyéndolo. Otra cosa sería si fuese por el voto. Además, terminaría de reconocer que es ella la que toma las decisiones y eso no la satisface porque también la pone en el lugar de medidas polémicas que no comparte con el presidente".