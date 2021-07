El particular truco que utiliza el "empresario de los penes" para ganar licitaciones

Carlos Esteban Nielsen, un cordobés de 35 años, está teniendo su momento de fama por ser el único oferente en la polémica licitación de penes de madera que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación. Pero lo más llamativo de su aparición es que este joven empresario es prácticamente un "experto en licitaciones" y se dedica exclusivamente a eso.

"Me dedico a licitaciones", comenzó declarando Nielsen en MDZ radio y completó: "Soy contratista, si tengo que buscar precios de cualquier rubro lo hago". Es que su empresa está declarada como "polirubro" y así se ampara para presentarse a cualquier licitación que pueda llevar adelante. Pero él no es el proveedor directo, sino que los terceriza y gana entre un 20 y un 30% del dinero que le abona el Estado.

Para calcular si le conviene o no una licitación, y buscar rápidamente presupuestos, lo ayuda desde algunos meses su hermano y lo asesoran un contador y un abogado. Nielsen está atento a las ofertas que hacen en todo el país todos los organismos públicos. Y así ha ganado licitaciones por repuestos de helicópteros, provisión a Vialidad de motoniveladoras para Mendoza, GPS para los aviones del ejército, un catering, muebles para un Parque Nacional, arreglos de una camioneta, entre otras.

"Es emocionante ver cómo va la licitación, estar pendiente de tu precio y si las vas a ganar o no. Es un lindo trabajo", indicó Nielsen.

Carlos Esteban Nielsen se presenta en Linkedin como

"Comex broker at Carlos Esteban Nielsen".

Cómo llegó a los penes de madera

Particularmente sobre la licitación que lo catapultó a unos días de fama, Nielsen dijo que no esperaba esta repercusión. "Me han llegado cualquier cantidad de memes", bromeó.

"Me bajé porque hicimos la oferta, evaluamos profundamente si podíamos ganarla, pero nos dimos cuenta de que era muy arriesgado. Esto porque tenemos elecciones de por medio y no sabemos ni a cuánto va a estar el dólar ni las demoras del Ministerio de Salud en pagar, ya que antes no hemos trabajado con ellos", comentó el experto en licitaciones.

Además, estos penes de madera serían importados de China, es que "hicimos una evaluación rápida y en Argentina no encontramos" mientras que en el país asiático "estaban produciendo algo similar", porque "el Gobierno Argentino fue muy específico, no te daba opción a alternativas, pedía madera semi rígida, de 17 centímetros, 4 centímetros de diámetro y 5 de diámetro de base. Había que cotizar exacto eso, entonces los teníamos que traer de afuera", concluyó.