Cuáles son las peores medidas económicas de Alberto Fernández

Pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la inflación es multicausal, Alberto Fernández otra vez habló del oligopolio y responsabilizó a la industria alimenticia por la suba de precios sostenida. Así, el presidente volvió a culpar a los formadores de precios por la inflación. Sobre esto se refirió el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

"Evidentemente con esa teoría sola no se explica la inflación", dijo Burgueño y a partir de allí citó lo que él considera la peor decisión económica de todo el gobierno de Alberto Fernández, que fue "prohibir por 30 días las exportaciones de carne" con el objetivo de que bajen los precios en el mostrador.

¿Qué pasó? "Los precios aumentaron un 8% en el mes en que el Gobierno pateó el tablero e intervino para que no aumenten los precios y terminó ocasionando una suba", dijo el economista.

Es que "en la carne no hay oligopolio, de hecho, es un sector tan partido que es imposible de controlar. Entonces cuando lo quisieron pisar les salió mal. Guillermo Moreno decía que es mejor controlar cuando tenés pocos oferentes que cuando tenés muchos, porque es más difícil acordar", comentó Burgueño y completó reflexionando: "Mirá a lo que llegamos, a hablar bien de Moreno".

Además, citó un análisis que hizo el exsecretario de Comercio Exterior días atrás, en el cual mencionó como parte de la década ganada haber tenido déficit gemelos. "Cosa que tiene toda la razón. Así que estamos en una situación que hasta Moreno nos parece sensato", expresó.

Luego citó como la segunda peor medida del Gobierno de Alberto Fernández no haber acordado con el Fondo Monetario Internacional y posponer la decisión para después de las elecciones.

Burgueño contó días atrás en MDZ que "un episodio de fortuna más un gesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían salvar a Argentina de entrar en default el próximo 30 de julio, por su deuda con el Club de París".

"Argentina está negociando con el Club de París para no entrar en default el 30 de julio. Pero para que haya acuerdo con los acreedores europeos se necesita el avance de un acuerdo con el FMI, lo que requiere que éste haga una misión. Pero si no se puede, no se puede", había explicado Burgueño, en cuanto al panorama que enfrenta Argentina respecto a la deuda.