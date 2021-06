Combate contra la inflación: ¿cuántos años se necesitan realmente para reducirla?

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dijo cuántos años necesita Argentina, como mínimo, para reducir eliminar la inflación. Desde su punto de vista, aún el país ni siquiera si ha encaminado en esa línea.

Burgueño calificó como "respetables" las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien dijo que Súper Cerca ayudará, pero no es el plan contra la inflación. "Es bueno que el Gobierno no sólo esté convencido de esto, sino que también lo exponga. Creo que hay un salto de calidad importante en la concepción de Español y la inflación, está reconociendo que no es sólo cuestión de andar con un látigo contra los empresarios, sino que se necesitan otras decisiones que tiene que tomar el gobierno y la clase política", comentó.

A propósito de esto, el economista dijo que se necesita mucho tiempo para bajar la inflación, "en Argentina se requerirá una década, o más, de buenas prácticas económicas". Pero, "el problema es que no creo que estemos yendo para ese lado. Como contrapartida hay que decir que esta pandemia, entre otras cosas, impide tomar decisiones para ir hacia una búsqueda de caminos para bajar la inflación también".

Lo cierto es que, siempre según Burgueño, por ahora no hay programa antiinflacionario. El mismo, debería ser un acuerdo con la clase política en general, a largo plazo, de ir respetando ciertas metas macroeconómicas que lleven a una reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria y también a un cierto control en las conductas de los empresarios y privados en cuanto a la indexación de la inflación. También deben estar incluidos los sindicatos.

"Tienen que empezar todos a la vez e ir respetándolo, para que la economía se convenza de que hay un programa serio y que puede dar resultados para reducir la inflación. De lo contrario, esto será la especulación permanente", dijo Burgueño, quien además comentó cómo debería ser ese plan: "Primero con ese acuerdo político, social, sindical, etc, y por otro lado con un programa serio del gobierno donde muestre de qué manera va a reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria".

"Esas dos variables hoy no están. Mientras tanto, al ministro de economía le quitaron el control de la política tarifaria, que es la mayor fuente de emisión monetaria hoy, por los subsidios. Entonces no hay una política antiinflacionaria", comentó el especialista.

"Los economistas dicen que este año la inflación será de entre el 40 y el 50% y el que viene tendrá un piso del 35%. Entonces ya el agente económico sabe que 2021 y 2022 son dos años inflacionarios, borralos entonces de la posibilidad de iniciar un combate contra la inflación. ¿Qué nos queda? el 'hagamos lo que podamos'", concluyó Burgueño.