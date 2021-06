El gremio docente exige suspender las clases en Mendoza por las bajas temperaturas

En MDZ Radio fue entrevistada Laura Espeche, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza, con motivo del reclamo que los docentes están haciendo para volver a la virtualidad por las bajas temperaturas. Aseguran que las aulas son gélidas ya que deben aplicar la ventilación cruzada, aunque el mes pasado el titular de la DGE, José Thomas, desmintió esto.

"Por los diseños de las aulas, generalmente los docentes son lo que quedan en medio de la corriente de aire. Pero los chicos y chicas que quedan más cercanos a la puerta son los que peor la pasan, por eso se quieren amontonar al final del aula o cerca de la estufa para pasarla un poco mejor", describió Espeche.

A propósito de este tema, la secretaria gremial contó su experiencia: "Ayer yo di clases en un aula donde justo quedé en el centro de la corriente de aire, y la estufas milagros no hacen, si está la puerta y la ventana abierta, la calefacción no se mantiene". Por eso, "desde el SUTE estamos exigiendo la suspensión de clases presenciales cuando hay bajas temperaturas".

Para justificar el reclamo, la sindicalista dijo que "no hay que olvidar que es un momento súper complejo para enfermarse no solamente de covid sino de cualquier otra enfermedad respiratoria, por el colapso del sistema sanitario. Ahora es cuando menos debemos estar expuestos a riesgos de contagio".

En ese sentido, Espeche reiteró que "por eso pedimos espacio a la virtualidad, hasta que las temperaturas suban un poco y/o hasta que se complete el esquema de vacunación". "No olvidemos que solo el 15 % de los docentes tienen las dos dosis de vacunas, el resto tiene solo una o ninguna. Por eso exigimos que al menos se nos preste atención en el pase a la virtualidad", concluyó.

Errores en el protocolo de ventilación cruzada

A comienzos del mes pasado, Thomas habló sobre la ventilación cruzada que debe haber en las aulas y aseguró que se está comunicando mal para desinformar a la población al respecto, por lo que detalló cómo garantizar la circulación de aire dentro de las aulas este invierno.

"Generan informaciones cruzadas que no suman y confunden, no es cierto que tengan que estar todas las ventanas abiertas de par en par y las estufas apagadas. Eso no es así, no lo dice el protocolo", se quejó Thomas aunque no hizo referencia a quiénes son los que difunden datos errados.

Al respecto, el titular de la DGE aseguró que en las aulas, según las indicaciones sanitarias, hay que garantizar la circulación cruzada con 5 centímetros de apertura. Y explicó: "una ventana debe estar abierta sólo 5 centímetros de un lado y la puerta del lado contrario también 5 centímetros".

De todos modos, también llamó a "usar el sentido común" y dijo que "si la ventana es chiquita debieran ser 10 o 15 centímetros, pero las ventanas de los colegios generalmente son grandes".

De cualquier modo, por aquel entonces Thomas también dijo que era una posibilidad que el frío haga que se detenga la presencialidad, pero de momento la DGE no ha anunciado modificaciones en el calendario escolar.