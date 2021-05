Ventilación cruzada: la DGE dice que "se está comunicando mal para desinformar"

José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas dijo que es el Ministerio de Salud y los epidemiólogos quienes deciden si se cierra o no una escuela, pero que de momento no es necesario según los indicadores. Además, habló sobre la ventilación cruzada que deben haber en las aulas y aseguró que se está comunicando mal para desinformar a la población al respecto, por lo que detalló cómo garantizar la circulación de aire dentro de las aulas este invierno.

"Generan informaciones cruzadas que no suman y confunden, no es cierto que tengan que estar todas las ventanas abiertas de par en par y las estufas apagadas. Eso no es así, no lo dice el protocolo", se quejó Thomas quien no hizo referencia a quiénes son los que difunden datos errados.

Al respecto, el titular de la DGE aseguró que en las aulas, según las indicaciones sanitarias, hay que garantizar la circulación cruzada con 5 centímetros de apertura. Y explicó: "una ventana debe estar abierta sólo 5 centímetros de un lado y la puerta del lado contrario también 5 centímetros".

José Thomas dijo que no es necesario tener las ventas de las aulas totalmente abiertas.

"En ningún momento dice que tienen que estar todas las ventanas abiertas y sin estufa. Es información malintencionada que circula. Eso es inviable", continuó diciendo el titular de la dirección General de Escuelas y ratificó que se puede encender la calefacción. Al final de esta nota dejamos un video del Ministerio de Salud de la Nación que Thomas recomendó mirar, en el que explica la correcta forma de ventilar.

En ese mismo sentido, Thomas continuó insistiendo: "En relación a los 5 centímetros hay que usar el sentido común, porque si la ventana es chiquita debieran ser 10 o 15 centímetros, pero las ventanas de los colegios generalmente son grandes". "Obviamente que puede ocurrir que en algún momento tal vez el frío haga que por semanas no tengamos presencialidad. Puede suceder y vamos a evaluarlo", completó.

Finamente, sobre los dichos del ministro de salud de la Nación, Nicolás Trotta, quien afirmó que "Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no toman conciencia de la alarma epidemiológica", Thomas respondió: "El 28 de abril se juntaron los gobernadores con el Presidente, nadie dijo nada de las escuelas y 3 días después sacan este DNU que dice que van a cerrar los colegios sin preguntarle a nadie".

"Mendoza no le da la espalda al diálogo, hemos acompañado al Consejo Federal de Educación en todo, inclusive en esta resolución, trabajando hasta el último minuto para tratar de resolverlo. De hecho, estamos de acuerdo y cumplimos la gran mayoría de los puntos, sino todos, porque el punto 4 dice que cuando corresponda suspensión de clases hay que hacerlo,. La interpretación del Gobernador de Mendoza es que aún no corresponde", concluyó.