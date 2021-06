Prestigioso politólogo contra Alberto: "Es muy pobre intelectualmente"

Alejandro Katz, analista político y ensayista habló en MDZ Radio sobre el tremendo equívoco que cometió ayer Alberto Fernández ante el presidente de España, Pedro Sánchez. El entrevistado, aprovechó para analizar en general la cultura de la clase dirigente, la que tienen y la que se espera.

"El episodio es revelador de otras cosas", dijo Katz al comienzo de la entrevista y detalló: "Yo no me apuraría a decir si la dirigencia refleja la sociedad o viceversa, pero sin dudas hay relaciones entre la sociedad y sus dirigentes. Es indudable que la sociedad argentina ha ido perdiendo capital humano, hay más gente en el sistema escolar que hace 40 o 50 años, pero quienes se escolarizan obtienen resultados peores que años anteriores".

Según el ensayista, los mundos de la pobreza son de descapitalización, no sólo en lo patrimonial o financiero, sino también en lo simbólico, emocional, etc. "Si esa es la realidad de la sociedad, para modificarla se necesita una clase dirigente que esté un paso más adelante: que vea lo que el resto no ve, que entienda y explique lo que la sociedad no entiende y que dirija de un modo mejor que lo que la media de las personas podrían. Por eso son clases dirigentes", reflexionó.

Muy ofuscado, Katz dijo que si bien "este peronismo pretende enunciarse a sí mismo como el sector progresista de Argentina", el episodio de Alberto Fernández de ayer "revela, una vez más, que este no es un espacio progresista, sino que está liderado por gente muy reaccionaria llena de prejuicios, de prejuicios ideológicos, de visiones del mundo conservadoras, antiguas, sin ideas de futuro ni recursos conceptuales para pensar en la transformación que una política progresista exige".

El entrevistado invitó a observar los procesos, "desde hace 50 años -podríamos decir que desde el rodrigazo- todos los indicadores de Argentina no hacen más que deteriorarse, entre ellos, la educación en todos sus niveles". Por eso, Katz asegura que el país tiene un serio problema de recursos humanos, "no sólo en el sentido de personas que se forman para entrar en el aparato productivo económico, sino un problema formativo, más allá de para qué formamos a la gente".

"Estamos produciendo adultos que son incapaces de estructurar un discurso articulado en el que haya una serie de frases sucesivas que tengan sentido claro y que estén correctamente construidas", completó el analista.

Ya en relación directa a los dichos de Alberto Fernández, Katz dijo con dureza: "Es fácil agarrarse con este presidente, que es muy pobre intelectualmente". "Lo que hace al buen pensamiento es la duda, no la certeza, y este es un muchacho -por Fernández- que cree que se la sabe a todas, lo cual es más bien la máscara de la ignorancia", justificó.

A su vez, comparó la frase de Fernández con la de Macri hace años atrás, cuando el referente del PRO dijo que en Sudamérica somos todos descendientes de europeos. "Es el mismo tipo de imagen mental que corresponde a una vulgata del conocimiento de ciertos sectores de la sociedad argentina. Esa cosa 'porteñocéntrica', de comentarios de café".

Finalmente, Katz comentó sobre los dichos del primer mandatario: "Yo viví muchos años en México y ese era un chiste que circulaba entre las comunidades, era una forma pavota de describir algo, no podía dársele entidad de ningún modo".