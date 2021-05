Aumento de las telecomunicaciones: ¿deberían devolverte el dinero?

Algunos usuarios se han visto afectados por aumentos en servicios vinculados con la comunicación. Sin embargo, en principio estos no deberían pagarse, explicó Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, a MDZ Radio.

De acuerdo a su testimonio, han resuelto que en mayo no haya ningún aumento para ningún servicio y que beneficie a ninguna empresa. Es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es el órgano encargado de “acompañar los precios” de estos servicios, considerados esenciales.

Esto es así desde que el presidente, Alberto Fernández, lo dispusiera en 2020 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Como consecuencia de ello, el precio es regulado por el Estado y se establece una prestación básica universal.

Sin embargo, en los últimos días se conoció un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que benefició a la empresa Telecom con el permiso de incrementar sus tarifas, algo que encendió a las autoridades del ENACOM.

Para esta entidad, las telecomunicaciones son un servicio esencial y más aún en medio de la pandemia, donde el acceso a internet, por ejemplo, se volvió indispensable. Por ese motivo seguirán insistiendo con su postura de no permitir nuevas subas. “Es una pelea donde el Estado va a seguir sosteniendo esto”, dijo Gustavo López.

Por lo que van a sacar una resolución y esperan la autorización de jefatura de Gabinete para que, dado que “en mayo no hay aumentos”, las empresas que sí lo hayan hecho “no solo devuelvan el dinero, sino que si la gente no paga no le puedan cortar el servicio hasta que no le refacturen”.

Pero además, “ENACOM presentará un recurso extraordinario” y “si esto se otorga, se suspende el fallo de la Sala II”. Por lo tanto, “la Corte interviene y dice quién tiene razón” pero “en el mientras tanto se sigue cumpliendo el decreto”.