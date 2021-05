El referente de MendoExit cargó durísimo contra Rodolfo Suarez

Mendoza, al igual que otras provincias, está en alerta o alarma epidemiológica. Por tal motivo, hasta el día 30 de mayo inclusive, hay restricciones en diversas actividades.

En MDZ Radio dialogó Hugo Laricchia, creador del Mendoexit, quien estuvo presente en el banderazo que se convocó en la jornada de ayer en contra de esta nueva Fase 1.

"Desde lo legal no rige el DNU del Presidente en Mendoza, porque no hubo una adhesión formal. El manejo de la salud y de la seguridad pública es responsabilidad del Gobernador. ¿Qué ha hecho Suarez? No ha hecho nada más que sacar a la policía a la calle".

Además, Laricchia aseguró que "el Gobernador se equivocó y mucho" y agregó: "Suarez mostró la hilacha, lo veo muy cómodo adhiriendo a los decretos del Presidente, en lugar de gobernar".

"La falla brutal de esta ola está en que no nos han vacunado".

En relación al banderazo que se vivió ayer en diferentes provincias, el referente del MendoExit afirmó que hubo muchos mendocinos en la calle y detalló: "Lo que estamos viviendo es de terror, policías cumpliendo una orden que no es constitucional".

