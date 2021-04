Desde el Reino Unido alertan a Argentina por la crisis que se aproxima

Marta Cohen, la médica patóloga argentina reconocida en el Reino Unido, habló con No Tan Millennials sobre la realidad de nuestro país en medio de la segunda ola que estamos atravesando. Aunque aprobó las restricciones, dijo que no se puede vivir en confinamiento.

En diálogo con MDZ Radio, Cohen contó que hoy asistió a un seminario donde se habló de la nueva ola y de la vida en el futuro, "vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto. No podemos vivir encerrados para siempre porque es la salud económica y mental. Es una nueva modalidad de vida a la que nos enfrentamos", compartió.

La patóloga aprobó las restricciones y contó el caso de Francia donde hay toque de queda de 7 pm a 6 am, dado que "la situación está complicada, hay 6 mil personas en terapia intensiva y son más jóvenes porque los más grandes están vacunados. Además, se está observando que los internados pasan más tiempo en terapia intensiva".

Marta Cohen es miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico

Marta Cohen se auto definió como "pionera" en cuanto a los 3 requisitos fundamentales que ella entiende son indispensables para morigerar el impacto de la pandemia: "Responsabilidad individual con aceptación social (porque no tiene que hacerlo una sola persona sino toda la población), testeos y vacunas", resumió.

En ese mismo sentido, la médica dijo que hay que apostar muchísimo a los testeos y rastreos. "En Reino Unido por primera vez la política escuchó a la ciencia y están haciendo 1 millón 225 mil test diarios para que de 2600 positivos por día". En nuestro país, en cambio, "ayer registraron 22 mil positivos, pero sí o sí hay más, porque Argentina debió haber hecho al menos 250.000 test ayer y se hicieron menos de 75 mil". De hecho, con índice se determina que "hay 29.5% de porcentaje positivo de los test, es demasiado alto y no representa el número real de infectados. Probablemente hay 3 veces más".

¿Por qué en nuestro país se testea menos, no hay dinero?, le preguntamos a Cohen, pero ella nos dijo: "Conicet me contactó y me dijo que tiene la tecnología para hacer la cantidad de testeos que se necesitan. Argentina sabe cómo hacerlo, probablemente le falten insumos y personal, pero es la estrategia que había que preparar, hubo un año para hacerlo".

Finalmente, la médica dijo que "esto recién empieza. Tienen que pensar cómo abrir hospitales de campaña ahora, que aún no se saturó sanitario".