Coronavirus: infectólogo explica por qué el transporte público es un gran riesgo

Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, habló en Uno Nunca Sabe sobre las medidas restrictivas que anunció ayer el presidente, Alberto Fernández. Invitó a "mirar para adelante", más allá de lo que se hizo y lo que no para morigerar el impacto de esta segunda ola de coronavirus que atravesamos.

Sobre los anuncios que hizo ayer el Presidente, el médico dijo que "nadie está haciendo innovación. Todos estamos copiando las medidas que fueron más o menos eficientes en el mundo". "Hay que ver si es suficiente", completó.

En cuanto a las las restricciones Teijeiro fue claro y conciso: "No hay otra posibilidad". Y continuando con la reflexión anterior, expresó que "a nadie se le ocurrió hasta ahora otra cosa para cerrar la pandemia que no sean vacunas y medidas restrictivas transitorias en aquellos grupos donde hay mayor riesgo de contagio, eso se hizo en el mundo".

El infectólogo, al describir el panorama sanitario, dijo que tenemos un crecimiento muy brusco de casos "y esto recién está empezando". Por eso invitó a asumir una responsabilidad social. "No estamos luchando los médicos contra los productores ni los dueños de restaurantes contra el sistema sanitario. Todos tenemos que mirarlo en conjunto. Podemos discutir las medidas y dónde son los focos, pero una vez identificado eso tenemos que tomar acciones, no hay otra posibilidad", sentenció.

¿Segunda o tercera ola?

Para Teijeiro la primera ola se dio en octubre, en enero la segunda y estaríamos cursando la tercera. Lo que pasa es que en el verano, "no fue fuerte porque la fuimos a buscar, nosotros la provocamos con las manifestaciones, las reuniones familiares, las salidas de fin de año, no fue por el genio epidemiológico del virus".

Pero sí hay que estar atentos porque esas segundas y terceras olas en el mundo triplicaron y hasta cuadruplicaron la cantidad de casos de la primera. Y, si bien nuestro entrevistado asegura que "el sistema de salud se preparó el año pasado, a una ola de esta magnitud no podremos hacer frente: si hay triple de casos que la primera ola no quepa duda de que el sistema de salud va a estar saturado y eso es lo peor que nos puede pasar, no poder atender al paciente".

Sobre la vacunación, el médico dijo que lamentablemente estamos con 8% de la población vacunada y de ellos sólo el 2% con dos dosis. "Eso no lo podemos discutir, pero tenemos que mirar para adelante, no llegamos y tenemos que tomar todas las medidas de prevención porque es la única forma de defendernos", resumió.

¿Qué sucede con el transporte público?

Finalmente Teijeiro dijo que el sistema de transporte público es un gran riesgo, porque en espacios cerrados "está demostrado que a los 15 minutos respiramos el mismo aire". Sin embargo, como no se puede detener este medio de circulación de personas, tener una ventanilla abierta "puede servir, antes que nada".

En ese sentido, concluyó en que se deben evaluar qué medidas pueden favorecer: "ventilación, seguro".