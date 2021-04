¿Cuál será el gran desafío de Alberto Fernández al concluir su gobierno?

A propósito de los índices de pobreza que se conocieron la semana pasada, el economista Carlos Burgueño mencionó cuál es el gran desafío de Alberto Fernández hacia el fin de su gobierno.

"El desafío de Alberto Fernández es entregar un nivel de pobreza inferior al que recibió de Mauricio Macri, vamos a ver si lo logra", dijo el especialista. ¿Qué nivel de pobreza sería aceptable? Para responder a esa pregunta el especialista mencionó que lamentablemente "siempre habrá pobres. Bajar a un 20% (el 40% actual) se puede conseguir entre 5 y 10 años. Para eso hay 2 responsables, el primero siempre es el Estado y los segundos responsables son los privados".

En ese sentido dijo que el Estado tiene que tener presencia activa, directa y realmente efectiva en los lugares donde hay bolsones de pobreza. "El 51% del Conurbano bonaerense es pobre, ahí más del 65% de los chicos son pobres. ¿Está dispuesto el país y el kirchnerismo a romper eso?", se preguntó.

Para lograrlo, el primero objetivo que menciona Burgueño es proponerse: "Basta de Conurbano empobrecido, tiene que tener un plan de 15 o 20 años de despoblación y a única forma de lograr eso es que las oportunidades estén en el interior del país y no en un Conurbano empobrecido".

"Es un tremendo debate el que hay que abrir. De eso tienen que hablar hoy los políticos. Los mejores colegios públicos del país tienen que estar en los lugares donde más pobres hay, y ahí tienen que estar los mejores centros de asistencia de salud, porque ahí están los enfermos", reflexionó.

Sobre la asistencia social, el economista se mostró de acuerdo,sin embargo no aprobó su aplicación: "Yo no ataco, al contrario, defiendo las AUH, por ejemplo para los chicos. Lo que después no hay es una presencia del Estado para garantizar que esos niños y jóvenes vayan al colegio. Porque se le da dinero a una madre o a un padre para que esa familia apoye la escolaridad, el chico no va a la escuela, los padres se quedan con el dinero y ahí es donde falla el Estado".

Finalmente, se refirió a los privados: "Si acá los privados no invierten y no entendemos que la torta se agranda con privados poniendo y ganando plata y si seguimos pensando que el privado es el enemigo, acá no invierte nadie y cada vez vamos a ser más pobres", concluyó Burgueño.