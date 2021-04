¿Cuánto le cuesta a un médico formarse y actualizarse?

Oscar Mendiz, jefe del departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro, habló sobre el anuncio que hizo Alberto Fernández del bono por $6.500 para los médicos, tras haber dicho que el personal sanitario se había "relajado" en la lucha por la pandemia.

"Yo tengo una situación particular, soy un profesional de muchos años de trayectoria y ocupo una posición de privilegio, si se quiere. Pero pienso que no fue una buena idea para el resto del personal de salud que va a recibir el bono, porque -por lo que significa la cantidad y el momento- entiendo que fue un 'premio consuelo' tras la crítica del Presidente", dijo Mendiz.

El cardiólogo se quejó también del monto: "Para ponerlo en perspectiva con algo relacionado a la medicina, pagar un artículo online cuesta 31 dólares. El bono alcanza para un artículo y medio, cuando uno en realidad tendría que leer uno todos los días. Después llevenló a la vida diaria".

Ya en un sentido más amplio, hablando sobre la pandemia en general y la crisis económica que afronta el país, Mendiz estimó que, desde su punto de vista, "todo esto traerá a la medicina un retraso muy importante en la transferencia de tecnología y en la formación de nuestros profesionales. Sobre todo de los más jóvenes".

A modo de ejemplo y si bien aclaró que no pretende que los jóvenes profesionales formen parte de las sociedad internacionales como es su caso, contó que "para darles una idea gráfica, a principios de año yo hice una cuenta de cuánto debía pagar por las sociedades a las cuales pertenezco 3 internacionales y 3 o 4 argentinas, eran 500 mil pesos anuales".

Finalmente, Mendiz se refirió a los dichos de Alberto Fernández sobre el relajo del sistema sanitario: "Al principio me enojó bastante, pero luego elegí creer que el Presidente no quiso decir lo que dijo. Porque agredir al sistema de salud en medio de la pandemia, con todos los dramas que ha vivido, con quienes se murieron, con quienes siguen atendiendo y con lo que se cobra hoy, no tiene sentido".

"Un especialista hiper formado en Buenos Aires, atendiendo consultorio tiene que recibir a 3 o 4 pacientes para pagarse un corte de cabello", concluyó el miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro