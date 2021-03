Para Nicolás Del Caño, el discurso fue de "inicio de campaña electoral"

La oposición que estuvo presente durante el discurso del presidente Alberto Fernández, no tuvo reparo a la hora de emitir críticas a cada una de sus palabras.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó el diputado nacional, Nicolás Del Caño, que sintetizó: "Yo creo que ha sido más un discurso de inicio de la campaña electoral, que de inicio de sesiones en el Congreso".

El legislador hizo hincapié en las temáticas no mencionadas por Alberto Fernández dentro del Congreso. "La desigualdad y la pobreza de los años macristas no solo no se eliminaron sino que se acentuaron. La factura de la pandemia la pagó y la sigue pagando el pueblo trabajador", destacó Del Caño. Y agregó: "Más allá del relato del Presidente, la Argentina es uno de los países de la región que menos fondos dedicó a paliar los nefastos efectos de la pandemia. La desigualdad se acentuó en 2020".

Además, resaltó que en el año de gestión de Alberto Fernández, lo único que se destacan son "promesas incumplidas", entre ellas remarcó la frase: "Cuidar la mesa de los argentinos", dónde exclamó que esa era la consigna de su campaña y que sin embargo, "en 2020 la canasta básica de alimentos aumentó un 45%. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos".

