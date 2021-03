Los organizadores de la protesta con bolsas mortuorias satisfechos: los motivos

Tras el repudio casi unánime a la protesta con colocación de bolsas mortuorias con nombres de dirigentes que se aplicaron la vacuna, en No Tan Millennials hablamos con Maia Ocampo, quien diseñó los polémicos carteles. Dijo que los medios argentinos malentendieron el mensaje, a diferencia de los internacionales, pero se mostró satisfecha con el resultado.

Maia Ocampo es secretaria de diseño de Jóvenes Republicanos, los organizadores de ese modo de protesta. En el aire de MDZ Radio nos contó: "Armamos las bolsas, las rellenamos con papel hecho un bollo y les diseñamos los carteles. Siempre que hay alguna marcha queremos hacer alguna acción o algo para ir mostrando la realidad y empezar a mostrar esta batalla cultural". "Creo que esta vez dimos en el blanco, porque está todo el mundo hablando de esto que, debo confesar, no pensamos que iba a tener tanta repercusión", adujo.

Previo a la marcha, según nos cuenta la entrevistada, decidieron centrarse en reclamar en contra del vacunatorio VIP, "porque este es un Gobierno que habla tanto de la solidaridad, del pueblo y de la salud, y al final tienen su propio vacunatorio para los amigos, mientras mucha gente está perdiendo esa vacuna".

¿No fue un gesto inoportuno?, le preguntamos en No Tan Millennials y Ocampo refutó: "No, todo lo contrario. Es mostrar la realidad". "Hay mucha gente que dice que esto es macabro o que es violencia simbólica, entonces están admitiendo que la realidad lo es. Porque justamente es una demostración de lo que pasa, dado que esos cadáveres son de verdad, no los que pusimos nosotros sino los que están en los hospitales. Nosotros estamos simbolizando esto con un simple gesto", completó.

Nuestra entrevistada resaltó que el texto que acompañaba las bolsas mortuorias decía: "estaba esperando la vacuna pero se la aplicó tal (la familia de Duhalde, los amigos de Alberto, La Cámpora)". "Hubo mucho que tergiversaron esto. No era la intención que se mueran esos personajes, estamos hablando de las personas comunes que están falleciendo porque no les dan las vacunas", reiteró.

Finalmente, la secretaria de diseño de Jóvenes Republicanos se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, quien comentó que el reclamo le pareció "mucho", y dijo: "Nosotros no somos la juventud de Patricia. Ella puede decir lo que quiera".