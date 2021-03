Julio Cobos: "El Presidente confronta y ataca, su discurso no dice nada"

Desde la oposición dispararon fuertes críticas tras el discurso del Presidente. Hubo gritos desde las bancas, acusaciones cruzadas y chicanas que se lanzan siempre en un año electoral.

En MDZ Radio dialogó el senador nacional Julio Cobos, quien realizó un balance de las palabras de Alberto Fernández.

"El discurso de las Asambleas Legislativas tiene que ver un poco con el pasado, en lo que hace a la evaluación del año anterior y también cómo se proyecta hacia adelante las acciones del Poder Ejecutivo. Un discurso que comenzó con tono moderado, reconociendo los errores de la vacunación vip y con un final de llamado de unidad para salir adelante de la difícil situación que tenemos", expresó Cobos.

"El discurso fue muy confrontativo, atacando al Gobierno anterior".

Julio Cobos expresó, además: "Si hubiera escuchado solo el final, hubiera dicho que era un discurso moderado, pero lo cierto es que el discurso en su contenido llevó la forma de confrontación, por las cosas que expresó el Presidente. También pudo fijar un claro objetivo y rumbo que todos sabemos que es la visión que se tiene de la Justicia, donde no pierde oportunidad de realizar críticas y con un claro rumbo de conseguir ciertas instituciones del Poder Judicial para establecer caminos alternativos".

Además, destacó que hubo temas de mucha relevancia, como es el proceso de vacunación, donde no se emitió palabra alguna. "La verdad es que no se dijo nada y es algo que estamos esperando, el tema de la vacunación. No hizo mínima referencia salvo el acuerdo con México. Pero no sabemos cuántas vacunas vamos a tener, cómo sigue el plan de vacunación. Hasta ahora se ha cumplido con el 10% de los argentinos vacunados", finalizó.

